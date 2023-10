Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek wylądowały liczne zdjęcia z... ciążowym brzuszkiem! Nie zabrakło także kadru z testem ciążowym. Czy w życiu "Perfekcyjnej Pani domu" szykują się poważne zmiany? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Reklama

Małgorzata Rozenek z ciążowym brzuszkiem

W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek miała ręce pełne pracy. Wszystko przez to, że miniony tydzień spędziła w Sopocie. To właśnie tam odbył się festiwal muzyczny stacji TVN Top Of The Top, podczas którego gwiazda była jedną ze współprowadzących. Ponadto Małgorzaty Rozenek nie mogło zabraknąć w czasie jesiennej ramówki TVN-u. W końcu już jesienią na antenie zobaczymy nowe show gwiazdy, które póki co owiane jest tajemnicą. Tymczasem jednak gwiazda wróciła do domu do Warszawy, gdzie spędza rodzinny czas w gronie najbliższych. Nie zabrakło jednak także zaskoczenia!

Instagram @m_rozenek

Zobacz także: Paulina Krupińska zaskakująco o zwolnieniu Małgorzaty Rozenek z "Dzień Dobry TVN"! "To jest zamknięty rozdział"

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan zupełnie niespodziewanie pojawiło się zdjęcie... pozytywnego testu ciążowego. Chwile później także... ciążowego brzuszka. I o ile wydawać by się mogło, że "Perfekcyjna Pani domu" ma dla nas szczęśliwą nowinę, tak okazało się, że to... dawne wspomnienia gwiazdy! Wszystko przez Dzień Psa. Gwiazda postanowiła więc obejrzeć zdjęcia, ze swojego albumu w telefonie o tytule "pies". Przy okazji jednak trafiła na ciążowe wspomnienia, którymi postanowiła się podzielić ze sowimi fanami.

Instagram @m_rozenek

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zdradziła, co się stało z Franceską: "Długo nie mogłam o tym mówić..."

- Co to był za dzień - napisała.

We wspomnieniach nie zabrało także przygotowań do przyjścia na świat Henia"

- Te śpioszki uszył Staś dla Henia jak jeszcze byłam w ciąży.

A także starych zdjęć z Heniem.

Instagram @m_rozenek

Reklama

Pamiętacie ciążowy etap u Małgorzaty Rozenek?

Instagram @m_rozenek

Instagram @m_rozenek

Instagram @m_rozenek