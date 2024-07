Sól, cukier i alkohol to składniki, które zmniejszają elastyczność skóry i wysuszają ją. Na kondycję największego organu w ludzkim ciele negatywnie wpływają także przetworzona żywność i produkty o wysokim indeksie glikemicznym.

Reklama

Przesuszona skóra to problem, który obserwujemy przez cały rok. Zimą wywołuje ją powietrze przesuszone przez grzejące kaloryfery oraz mróz i wiatr na zewnątrz. Wiosną również odczuwalne jest przesuszenie po zimie, tym bardziej, że nadal pojawiają się zimne, a nawet mroźne dni. W lecie na naskórek działają promienie słoneczne, co odczuwalne jest jeszcze jesienią.

Ogranicz sól

Zobacz także

Wysoki poziom sodu w diecie wysusza skórę. Wpływa to niekorzystnie na wygląd – cera jest zmęczona i poszarzała. Mniejsze spożycie soli wpłynie też pozytywnie na poziom ciśnienia tętniczego. Zamiast tej przyprawy w kuchni warto używać ziół.

Zmniejsz spożycie cukru

Cukier to kolejny składnik diety, który powoduje nadmierne wysuszenie i niedożywienie naskórka. Dzieje się to na skutek osłabienia kolagenu i elastyny zawartych w skórze właściwej. Te białka są głównymi budulcami, odpowiadającymi za sprężystość skóry. Cukier łączy się z nimi w procesie glikacji i niszczy je poprzez utwardzenie ich struktury, zmniejszając elastyczność skóry. Pojawiają się na niej zmarszczki, staje się sucha i podatna na pękanie.

Unikaj przetworzonej żywności bogatej w cukry proste

Przetworzona żywność z dużą ilością cukrów prostych jest też nazywana węglowodanami rafinowanymi. Są to m.in. płatki kukurydziane, białe pieczywo i ciastka z mąki pszennej. Mają one niewielką wartość odżywczą i sprawiają, że poziom cukru we krwi po ich zjedzeniu gwałtownie wzrasta. Zaburzona gospodarka węglowodanowa negatywnie wpływa na stan skóry.

Nie kupuj żywności o wysokim indeksie glikemicznym

Wysoki indeks glikemiczny, podobnie jak jedzenie rafinowanych węglowodanów, szybko podwyższa stężenie glukozy. Długotrwałe sięganie po produkty, takie jak piwo, biały ryż, białe pieczywo lub pieczone ziemniaki, zmniejsza elastyczność skóry. Wiąże się także z jej przesuszeniem.

Ogranicz alkohol

Reklama

Alkohol powoduje odwodnienie organizmu, a co za tym idzie – także skóry i naskórka. Dopuszczalna ilość tzw. procentów to małe piwo lub kieliszek wina. Wysokoprocentowe trunki można zamienić na drinki przygotowane na bazie wody lub koktajle o ciekawym smaku. Istnieje wiele wersji bezalkoholowych mieszanek, które do złudzenia przypominają te oryginalne, np. mohito. Jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś wypije kilka piw lub drinków, może pomóc swojej skórze. Wystarczy, że pomiędzy kolejkami wypije szklankę wody.