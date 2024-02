Już wiosną program "Czas na show. Drag me out" przybliży nam barwny świat Drag, artystycznego performance’u oraz dostarczy niesamowitej ilości jedynej w swoim rodzaju zabawy! Niedawno oficjalnie poznaliśmy uczestników programu i już teraz jesteśmy pewni, że będzie się działo. W gronie bohaterów show znalazł się m.in. Marcin Łopucki i to właśnie jego mogliśmy ostatnio zobaczyć w niebotycznie wysokim obuwiu, z którego słyną Drag Queens. Tylko spójrzcie na minę męża Katarzyny Skrzyneckiej. To zadanie chyba nie należy do najprostszych!

Marcin Łopucki w "Drag me out". Tylko spójrzcie na jego buty!

Wiosna w telewizji TVN zapowiada się naprawdę ciekawie! Przed nami wiele nowych programów, które z pewnością przyciągną przed telewizory masę widzów. Niewątpliwie wiele emocji już teraz wzbudza program "Czas na show. Drag me out", w którym zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka, tatę Adama Zdrójkowskiego, Michała Mikołajczaka czy Marcina Łopuckiego. Niedawno to właśnie ostatni z wymienionych uczestników pokazał się fanom w niebotycznie wysokich butach, które zapewne będzie musiał zakładać do swoich występów. Tylko spójrzcie na jego minę! Chyba chodzenie w takich butach nie należy do najłatwiejszych...

Marcin Łopucki w Drag Me Out Instagram/Czasnashow.dragmeout_tvn

Niewątpliwie przed mężem Katarzyny Skrzyneckiej, jak i pozostałymi uczestnikami show wiele ciężkich prób, aby przyzwyczaić się do charakterystycznych dla Drag Queens strojów i dodatków. My już z niecierpliwością czekamy na pierwszy odcinek "Czas na show. Drag me out", bo jesteśmy pewni, że będzie się działo i program dostarczy widzom masę rozrywki.

Przypomnijmy, że poczynania uczestników będzie oceniało jury w składzie Michał Szpak, Anna Mucha oraz Andrzej Seweryn. Rola prowadzącej "Czas na show. Drag me out" przypadła zaś Mery Spolsky.

Będziecie oglądać nowy program stacji TVN? Macie już swoich faworytów, którym będziecie kibicować?