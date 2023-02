Polskie seriale o lekarzach: TOP 11 tytułów z wysokimi notami na Filmwebie!

Plebiscyt na SERIAL roku 2016 Party.pl rozwiązany! Kto zdobył najwięcej głosów? To niespodzianka!

Plebiscyt na SERIAL roku 2016 Party.pl rozwiązany! Kto zdobył najwięcej głosów? To niespodzianka!

"O mnie się nie martw" zostało serialem roku 2016! Ten serial wygrał nasz plebiscyt na serial 2016 Party.pl. Walka była zacięta, bo przez długi czas najpierw prowadziło "M jak miłość", potem na pierwszym miejscu był serial "Na sygnale" i nagle na pierwsze miejsce wskoczyło "O mnie się nie martw", które ostatecznie zdobyło 57188 głosów i zmiażdżyło konkurencję! Na miejscu drugim zestawienia znalazło się "Na sygnale", a na trzecim "Na dobre i na złe". Ulubiony serial o ratownikach z Leśnej Góry zdobył 52986 głosów, a o lekarzach z Leśnej Góry 12745 głosów! 1. „O mnie się nie martw” 57188 głosów 2. „Na sygnale” 52986 głosów 3. „Na dobre i na złe” 12745 głosów 4. „M jak miłość” 10422 głosów Aktorów z serialu "O mnie się nie martw" zaprosimy niebawem do naszej redakcji, a naszym Czytelnikom i fanom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i oddawanie głosów! Gwiazdy z "Na sygnale" i "Na dobre i na złe" tez zaprosimy w swoim czasie do redakcji Party.pl :) Zobacz także: Plebiscyt na Odkrycie Roku 2016 Party.pl rozwiązany! Kto zdobył najwięcej głosów? Przewaga była miażdżąca! "O mnie się nie martw" to wasz ulubiony serial. Niedawno skończył się 5. sezon serialu. "Na sygnale" toczył zaciętą walkę o wygraną.