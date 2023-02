Seriale o gejach: 9 tytułów z wysoką notą na Filmwebie!

W naszym zestawieniu seriali o gejach są propozycje, które mają wysokie noty na Filmwebie oraz pozytywne komentarze użytkowników. Zebraliśmy takie produkcje, które poruszają wątki uczuciowe oraz odnajdywanie się gejów w społeczeństwie.

Ranking seriali o gejach zacznijmy od produkcji Netflixa, wyróżnionej nominacją do Satelity za najlepszy serial dramatyczny - "Łamacz serc" (org. "Heartstopper").

Charlie i Nick uczęszczają do szkoły dla chłopców. Bohaterowie różnią się od siebie całkowicie. Charlie Spring to nieśmiały, prześladowany w szkole gej, który nie zna swojej wartości. Chłopak może liczyć na swoich oddanych przyjaciół: Elle, Issaca oraz Tao. Nick Nelson to sportowiec, który jest popularny w szkole. Bohaterowie po bliższym poznaniu zostają przyjaciółmi. Po czasie chłopcy uświadamiają sobie, że łączy ich coś więcej, niż tylko przyjaźń. Chcą odkryć, kim tak naprawdę są, dążąc przy okazji do akceptacji przez społeczeństwo.

Ta produkcja o gejach powstała na podstawie książki „Heartstopper”, autorstwa Alice Oseman, która przeznaczona jest dla młodzieży. Na Filmwebie serial posiada notę 7,6.

Pięcioodcinkowy serial o gejach „Bo to grzech” (org. „It's a Sin”) zdobył uznanie wśród użytkowników Filmwebu i posiada notę w wysokości 7,8, natomiast wśród krytyków posiada 7,9! Ponadto produkcja zdobyła nagrodę GLAAD Media za najlepszy serial limitowany oraz nagrodę BAFTA TV za najlepszy montaż w fabule dla Sarah Brewerton.

Akcja opowieści rozgrywa się w roku 1981. Colin, Ritchie oraz Roscoe zaczynają nowe życie w Londynie. Każdy z nich jest gejem. Colin to nieśmiały chłopak, który codziennie relacjonuje swoje poczynania w wielkim mieście swojej mamie przez telefon. Ukrywa swoją orientację seksualną przed społeczeństwem, chowając się za dobrze skrojonymi marynarkami i odpowiednim uczesaniem. Z kolei Ritchie opuszcza swój dom rodzinny i wyrusza do Londynu, by studiować prawo, zgodnie z wolą rodziców. Jednakże chłopak ma na siebie zupełnie inny pomysł, a mianowicie chciałby zostać aktorem. Natomiast Roscoe pracuje na budowie pod okiem swojej religijnej rodziny. Po czasie drogi bohaterów krzyżują się, odmieniając ich życie o 180 stopni. Wraz z przyjaciółką Ritchiego, Jill, wprowadzają się do wspólnego mieszkania, rzucając się w wir imprez oraz nocnego życia. Beztroska bohaterów nie trwa długo, gdyż w mieście rośnie liczba zakażeń AIDS. Mimo rosnącego ryzyka mężczyźni postanawiają żyć tak intensywnie, jak tylko się da.

Jednego z głównych bohaterów, a dokładniej Ritchiego gra wokalista zespołu „Years & Years”, Olly Alexander.

Kolejną propozycją jest serial o gejach „Specjalny” (org. „Special”). Zdobył nagrodę WGA (TV) za najlepszy scenariusz formy krótkometrażowej w nowych mediach oraz nominacje do GLAAD Media i 3 nominacje do nagrody EMMY. Produkcja na Filmwebie zdobyła notę 6,6 na 10!

Historia opowiada o homoseksualiście Ryanie, który ma porażenie mózgowe. Mężczyzna postanawia na nowo zbudować swoją tożsamość, aby mógł żyć na swoich własnych zasadach. W przeszłości bohater próbował już wszystkiego – od pisania bloga po liczne staże. Niestety jego starania nie przynosiły dotąd żadnych skutków. Po latach błędów oraz prób, jakie występowały w jego życiu, mężczyzna wyrusza w świat ku dorosłości.

Produkcja została nakręcona na podstawie książki autorstwa Ryana O’Connella „Special: And Other Lies We Tell Ourselves” i została opowiedziana w dwóch sezonach.

„Singiel w Nowym Jorku” (org. „Uncoupled”) jest produkcją, która dostała nominację do nagrody Critics’ Choice Television dla najlepszej aktorki drugoplanowej, Marci Gay Harden. Na Filmwebie posiada notę 6,3 na 10.

Michael Lawson jest agentem nieruchomości, pracującym w Nowym Jorku. Od 17 lat mieszka tam wraz ze swoim partnerem Colinem. Mężczyzna na pozór ma wszystko – cudowną pracę, oddanych mu przyjaciół oraz wspierającą go rodzinę. Pewnego dnia, całkiem niespodziewanie przed swoimi 50. urodzinami Colin się wyprowadza. Zrozpaczony Michael musi od teraz poukładać sobie swoje życie. Do mężczyzny dochodzi smutna rzeczywistość: strata bliskiej osoby oraz bycie samotnym gejem w tak dużym mieście.

Główną rolę w tym serialu o gejach gra Neil Patrick Harris, znany z produkcji „Jak poznałem waszą matkę” czy z „Serii niefortunnych zdarzeń”.

Kolejną propozycją seriali o gejach jest tytuł „Spojrzenia” (org. „Looking”). Produkcja dostała 4 nominacje do nagród GLAAD Media, Two Cents TV oraz Critics’ Choice Television. Serial na Filmwebie otrzymał notę w wysokości 7,3.

Dom, Patrick i Agustín to przyjaciele, którzy są na innym etapie życia. Dom to 39-letni mężczyzna, który jest niespełniony zarówno w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Dodatkowo przytłacza go informacja o sukcesie biznesowym byłego chłopaka. Patrick jest najmłodszym z grupy projektantem gier komputerowych. Ponownie jest singlem, a jego były partner właśnie się zaręczył. Znalezienie chłopaka przez Patricka nie jest wcale takie proste. Jest również Agustín, który postanawia przeprowadzić się do swojego partnera do Oakland. Mimo że mężczyźni mają inne poglądy oraz ambicje, to łączy ich potrzeba samorealizacji oraz akceptacji.

Serial o gejach „Edukacja Seksualna” (org. „Sex Education”) uplasował się na Filmwebie z notą 7,6. Ponadto produkcja zdobyła nagrodę BAFTA TV i Międzynarodowe Emmy oraz wiele nominacji między innymi do GLAAD Media czy MTV.

Otis to szesnastoletni jedynak, którego rodzice są po rozwodzie. Chłopak mieszka z matką, która jednocześnie go wychowuje. Bohater ma pewne traumy, które pojawiły się, gdy od rodziny odszedł ojciec. Nastolatek zmaga się również ze swoją seksualnością, co staje się również jego fobią. Nie ma żadnego doświadczenia w sprawach łóżkowych. Pewnego dnia chłopak podsłuchuje przez dziury w podłodze sesje terapeutyczne, które prowadzi jego mama. Tematem sesji jest życie erotyczne pacjentów seksuolożki. Zdobyta wiedza o seksualności, jaką bohater nabył od matki, pozwala mu pomóc innym uczniom jego szkoły. Wraz z koleżanką z liceum, Maeve, zaczynają prowadzić swoją działalność w tajemnicy przed nauczycielami.

Brytyjska pisarka, a zarazem twórczyni serialu Laurie Nunn stwierdziła, że chciałaby, by „Sex Education” był tak samo wartościowy, jak licealne filmy Johna Hudgesa, takie jak „Dziewczyna w różowej sukience”, czy „Klub winowajców”. Polecamy ci również nasz inny ranking, w którym znajdziesz seriale o lesbijkach.

„Mieszkańcy wschodu” (org. „Eastsiders”) to produkcja Kita Williamsona, który stworzył czarną komedię o parze gejów w czasie studiów. Produkcja dostała nominację do nagrody Satelity za najlepszy oryginalny program krótkometrażowy.

Cal odkrywa, że jego partner, a zarazem pierwsza miłość Thom go zdradza. Ich związek okazał się nie być tak idealny, jak mężczyzna myślał. Bohater zwraca się o pomoc do przyjaciół, by pomogli mu uporać się z tym trudnym dla niego okresem. Z czasem, gdy w życiu Cala pojawiają się osoby trzecie, chęć otwartego związku oraz samorealizacja stają się dla niego coraz bardziej atrakcyjne. Jednakże topiąc smutki w alkoholu, Cal staje się zły i żądny zemsty. Nie potrafi pojąć, jak ktoś, kto zadeklarował mu miłość, miał czelność go zdradzić.

Produkcja na Filmwebie zdobyła notę 6,6 na 10.

Przedostatnią już propozycją seriali o gejach jest „Proszę polub mnie” (org. „Please like me”). Ten australijski komediodramat posiada na Filmwebie notę w wysokości 7,9 oraz zdobył dwie nagrody AACTA za najlepszy występ w komedii telewizyjnej dla Debry Lawrance, a także za najlepszy scenariusz telewizyjny dla Josha Thomasa.

Główny bohater Josh po zerwaniu z partnerką odkrywa, że jest gejem. Mężczyzna jest studentem z Melbourne, a jego rodzice rozwiedli się, gdy był on młodszy. Od momentu rozstania Josh opiekuje się matką, która cierpi na depresję oraz skłonności samobójcze. W coming oucie wspiera go była dziewczyna Claire oraz najlepszy przyjaciel Tom. Mężczyzna chciałby wyjawić swojej rodzinie prawdę o sobie. Jednakże bohater ma ogromne problemy z okazywaniem uczuć, co utrudnia mu relacje międzyludzkie. Najlepiej wychodzi mu rozmowa ze swoim własnym psem Johnem.

Oprócz wcześniej wymienionych nagród, jakie zdobył ten serial o gejach, to produkcja może zaszczycić się również wieloma nominacjami do: GLAAD Media czy Międzynarodowego Emmy.

Ostatnią z propozycji seriali o gejach jest „Buźka” (org. „Smiley”). Ta hiszpańska produkcja Netflixa zdobyła nominację do GLAAD Media za najlepszą hiszpańskojęzyczną telenowelę, a na Filmwebie zdobyła notę 7,0.

Alex to mężczyzna, który niespodziewanie po kilku tygodniach zostaje porzucony. Bohater nie może pogodzić się z tą sytuacją. W akcie desperacji nagrywa wiadomość do byłego partnera, w której żąda od niego wyjaśnień. To nagranie będzie miało dla niego zaskakujące konsekwencje, gdyż omyłkowo zostawia je na poczcie głosowej tajemniczego Bruna, którego nawet nie zna. Ta pomyłka będzie początkiem do zdarzeń, które odmienią życie Alexa oraz jego nowego znajomego.