Cukrzyca typu 1 i cukrzyca typu 2 to dwa oblicza choroby, której charakterystycznym objawem jest podwyższony poziom cukru we krwi. Przyczyny obu typów choroby są inne. O zachorowaniu na cukrzycę typu 1 decydują geny, w przypadku cukrzycy typu 2 ważne są również inne czynniki: nadwaga, stres, zła dieta, alkohol czy palenie papierosów.

Cukrzyca typu 1 – przyczyny

Cukrzyca typu 1 najczęściej zaczyna się w młodym wieku, najczęściej w dzieciństwie. Jest chorobą autoimmunologiczną, a jej bezpośrednią przyczyną jest niszczenie komórek beta trzustki, produkujących insulinę, przez komórki układu odpornościowego. Niedobór insuliny, która odpowiada za kontrolowanie ilości cukru we krwi, skutkuje tym, że cukier w nadmiernych ilościach gromadzi się we krwi. Czynnik, który sprawia, że układ odpornościowy atakuje komórki trzustki jest niewyjaśniony, niektórzy badacze przypuszczają, że odpowiedzialna za to może być infekcja wirusowa.

Kto może zachorować na cukrzycę typu 1?

Przyczyną cukrzycy typu 1 zazwyczaj są czynniki genetyczne. Jeśli twój bliski krewny: rodzic, brat, siostra cierpi na cukrzycę typu 1, masz 6% ryzyko, że wystąpi ona także u ciebie. Dla osób, w których najbliższej rodzinie nie występuje ta choroba, prawdopodobieństwo wynosi 0,5%.

Cukrzyca typu 2 – przyczyny

Cukrzyca typu drugiego pojawia się, kiedy organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny albo komórki nie reagują na insulinę (ten drugi przypadek nazywany jest „insulinoodpornością”). Ten typ cukrzycy występuje dużo częściej niż cukrzyca typu 1, ponad 90% osób chorych na cukrzycę cierpi na cukrzycę typu 2. Zazwyczaj pojawia się u osób w starszym wieku.

Przyczynami cukrzycy typu 2 są predyspozycje genetyczne połączone z niezdrowym stylem życia. Pojawieniu się cukrzycy typu 2 sprzyjają:

nadwaga,

brak ruchu,

stres,

palenie papierosów,

częste picie alkoholu,

dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe i tłuszcze trans oraz proste cukry.

Kto może zachorować na cukrzycę typu 2?

Większe prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę występuje u osób, które:

mają więcej niż 40 lat,

w najbliższej rodzinie (rodzice, rodzeństwo) mają osoby cierpiące na tę chorobę,

mają w talii więcej niż 80 cm (kobiety) lub 94 cm (mężczyźni),

przeszły zawał serca lub udar,

cierpią na zespół policystycznych jajników (PCOS),

cierpiały na cukrzycę ciążową i urodziły dziecko ważące więcej niż 4,5 kg,

leczą się farmakologicznie na depresję, schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową,

mają zaburzoną tolerancję glukozy lub nieprawidłową glikemię na czczo.