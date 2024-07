Rumieniec cukrzycowy to jedna z najczęstszych dermatoz obserwowana w przebiegu cukrzycy. Czerwone zabarwienie skóry pojawia się na twarzy, rękach i stopach. Często towarzyszy mu wypadanie brwi.

Zmiany skórne pojawiające się w przebiegu cukrzycy – świąd, infekcje, obumieranie skóry

W przebiegu cukrzycy występuje wiele zmian skórnych, często wynikają one z niewłaściwego uregulowania glikemii (poziomu cukru) lub są wynikiem stosowania niektórych leków cukrzycowych:

najczęściej występujące: rumień cukrzycowy i świąd skóry;

często występujące: infekcje, np. bakteryjne (głównie gronkowcowe), grzybicze i mieszane;

charakterystyczne tylko dla cukrzycy: obumieranie tłuszczowate skóry, dermopatia cukrzycowa;

zmiany będące powikłaniem po leczeniu cukrzycy, są to: lipodystrofia poinsulinowa i osutki krostkowo-plamiste.

W celu uniknięcia większości z powyższych chorób skórnych należy sumiennie kontrolować glikemię, dbać o prawidłowe odżywianie i zdrowy styl życia.

Rumieniec cukrzycowy - przyczyny powstawania, leczenie

Do pojawienia się czerwonych plam o nieostrych brzegach na skórze twarzy (głównie policzki, nos, czoło i broda), dłoni i stóp dochodzi w wyniku mikrowylewów podskórnych powodowanych krótkotrwałą hiperglikemią. Hiperglikemia prowadzi też do powstawania mikrotętniaków. Stan ten jest obserwowany szczególnie u osób młodych, z wieloletnią cukrzycą typu 1, które nie kontrolują jej we właściwy sposób. Jedynym sposobem na pozbycie się rumieńca cukrzycowego jest uregulowanie cukrzycy.

Pielęgnacja skóry u osób chorych na cukrzycę

Skóra osób chorych na cukrzycę wymaga szczególnej pielęgnacji. Jest ona wrażliwa, przesuszona, łuszczy się i często również swędzi. Dlatego używanie odpowiednich, silnie natłuszczających i regenerujących dermokosmetyków i emolientów przyniesie ulgę oraz poprawi komfort codziennego funkcjonowania. Ważne jest, aby preparaty do pielęgnacji tak delikatnej skóry nie zawierały substancji drażniących (np. zapachowych) lub wysuszających (np. alkohol).

