Brytyjskie media żyją już zbliżającą się wielkimi krokami koronacją Karola III. Uroczystość zaplanowano na 6 maja, a to oznacza, że do wielkiego wydarzenia zostało niewiele ponad tydzień. Ceremonia odbędzie się w Opactwie Westminsterskim. Pałac Buckingham potwierdził, że poprowadzi ją arcybiskup Canterbury, Justin Welby. Koronowana zostanie również małżonka króla, Kamila. Stacja Sky News poinformowała, że ceremonia będzie skromniejsza i krótsza niż poprzednie takie uroczystości. Tymczasem media przekazały niepokojące doniesienia na temat kondycji monarchy. Podobno Karol III jest coraz bardziej obciążony. Dostał specjalne wytyczne od zespołu medycznego.

Reklama

Król Karol "ma surowy nakaz, by odpoczywać w każdej możliwej chwili". Lekarze i Kamila obserwują jego stan

Już za kilka dni Karol III zostanie uroczyście koronowany na króla Wielkiej Brytanii. To szczególna, prawdopodobnie najważniejsza ceremonia w życiu 74-letniego monarchy, który objął tron po śmierci matki, Elżbiety II. Wielkie wydarzenie ma kosztować podobno blisko 185 milionów dolarów. W czasie, gdy Brytyjczycy tym żyją, do mediów docierają doniesienia, że władca czuje coraz większy stres. Pojawiły się obawy, że to odbije się na jego zdrowiu.

JOHN SIBLEY/AFP/East News

Zobacz także: Próbowano podpalić pałac Buckingham! Mamy nagranie z ujęcia sprawcy

- Po raz pierwszy w życiu Karol III zaczyna naprawdę odczuwać swój wiek. Jego matka zawsze podkreślała, że najważniejsze jest, by słuchać lekarzy i odpoczywać, gdy jest okazja — przekazał informator serwisu New Idea.

Dziennikarze przypominają, że nie tak dawno, bo tylko siedem miesięcy temu, Karol III przeżył śmierć matki. Zaraz po tym musiał rzucić się w wir obowiązków związanych z przejęciem władzy. Ten intensywny czas był bardzo wymagający dla 74-latka. W związku ze zbliżającą się koronacją lekarze oraz małżonka monarchy Kamila uważnie obserwują jego kondycję.

Yui Mok/Press Association/East News

Jak donosi New Idea, Karol III dostał szereg zaleceń od specjalistów, którym zależy przede wszystkim na tym, by monarcha dbał o siebie i unikał nadmiernego stresu. W jego wieku może być to bardzo niebezpieczne.

- Ma surowy nakaz, by odpoczywać w każdej możliwej chwili. Współpracujący z Kamilą lekarze nie chcą podejmować żadnego ryzyka — wyjaśniło źródło.

Yui Mok/Press Association/East News

Informator zdradził, że zespół medyczny zalecił, by Karol III wziął kilka dni wolnego, odpowiednio się wysypiał i ćwiczył. Ponoć zdaniem specjalistów monarcha powinien nieco zwolnić przed ceremonią, która może być wyczerpująca. Najwyraźniej jednak ze zdrowiem króla nie może być tak źle, ponieważ syn Elżbiety II dopiero co odsłonił scenę, na której wystąpią artyści podczas Eurowizji 2023. Karol III razem z małżonką zapalili na niej światła.

Zobacz także: Jak książę Harry poznał Meghan Markle? Para ujawnia kolejną wersję!

Reklama

Warto przypomnieć, że data koronacji zbiega się z urodzinami najmłodszego syna następcy tronu, księcia Williama, Archie'ego. Tego dnia, czyli 6 maja wnuk króla skończy cztery lata. Wcześniej jednak media rozpisywały się na temat innego małego royalsa. Wszystko po tym, jak rodzina królewska pojawiła się na świątecznej mszy.

PHIL NOBLE/AFP/East News