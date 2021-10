"Ślub od pierwszego wejrzenia" Julia zapytała Tomasza o jego typ kobiety. "To błąd, że odpowiedział"

Wojtek ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wspomina pierwszą wizytę Agnieszki w jego mieszkaniu. Internauci są zachwyceni jego podejściem do relacji z małżonką. Umieścił w sieci zabawny wpis nawiązujący do sytuacji, która miała miejsce podczas pierwszych dni po podróży poślubnej. To właśnie ich naturalność i zwyczajne podejście do wzajemnych przyzwyczajeń sprawia, że widzowie tak ich uwielbiają. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam o Joannie "chciałaby bliskości fizycznej, ale nie jestem na to gotowy"! Co jeszcze wydarzyło się w 9. odcinku? Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina wizytę Agnieszki Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niemalże natychmiastowo przypadli sobie do gustu. Kiedy się poznali, przestali się krępować nawet kamer. Za namową gości na pierwszy namiętny pocałunek zdecydowali się już podczas wesela. Podróż poślubna też upłynęła im w doskonałych humorach, chociaż spotkało ich kilka nieplanowanych przygód. Pierwsze spięcia pojawiły się na lotnisku, podczas podróży do domu Wojtka. Jednak i one okazały się krótkotrwałe. Agnieszka podczas wizyty u świeżo poślubionego męża czuła się swobodnie. Pierwszego ranka postanowiła przygotować śniadanie. Jednak okazało się, że ich gusta smakowe są inne. Agnieszka lubi ściętą jajecznicę, a Wojtek nie. Postanowiła dopytać ukochanego, jak ma wyglądać jego danie, pokazując mu surowe jeszcze jajka, na co on żartobliwie odparł: No przez słomkę jej nie chcę pić, więc możesz ją bardziej ściąć Uczestnicy nie mogli przestać się śmiać. Zabawna sytuacja zapadła w pamięć Wojtkowi, ponieważ postanowił nawiązać do niej w swoim najnowszym wpisie. Pozował nad patelnią ze słomką: No to kto jaka jajecznicę lubi?...