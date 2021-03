"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza rozczarowana doborem partnera! "To nie jest typ mojego wymarzonego mężczyzny"

W końcu oficjalnie poznaliśmy pary 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a jedną z nich są Iza i Kamil. Wygląda jednak na to, że zarówno panna młoda, jak i pan młody, inaczej wyobrażali sobie swoje drugie połówki. Również fani show są zawiedzeni doborem uczestników. Niektórzy z nich nawet twierdzą, że związek Izy i Kamil nie ma żadnych szans na przetrwanie...

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil nie przypadli sobie do gustu. Fani show zawiedzeni doborem uczestników: "Nie tak miało być"

Izabela to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek 5. edycji programu. 35-latka ma ułożone życie zawodowe, a do pełni szczęścia brakowało jej wielkiej miłości. Z tego też względu zgłosiła się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kiedy tylko poznaliśmy bohaterów tej edycji, większość widzów była przekonana, że Iza zostanie dopasowana do Karola, który jest na podobnym etapie życia, co Iza.

Tak się jednak nie stało, bo zdaniem ekspertów to 30-letni Kamil bardziej pasował do Izy. W najnowszym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" w końcu mogliśmy zobaczyć ich uroczystość zaślubin i poznać ich pierwsze reakcje. Niestety wygląda na to, że zarówno Iza, jak i Kamil, inaczej wyobrażali sobie swoją drugą połówkę.

- To nie jest typ mojego wymarzonego mężczyzny - stwierdziła Iza - Na pewno nie tak wyobrażałem sobie moją przyszłą żonę - powiedział Kamil

Iza przez całą uroczystość była bardzo spięta, bała się nawet spojrzeć w stronę Kamila. Kiedy jednak ślub się zakończył, małżonkowie zamienili ze sobą kilka zdań. Wtedy też dowiedzieli się o swojej różnicy wieku, co wprawiło ich w lekką konsternację. Ich pierwsze chwile razem z pewnością nie wyglądały tak, jakby sobie to wyobrażali.

Widzowie nie kryją rozczarowania doborem par i ostro komentują decyzje ekspertów. Twierdzą, że związek Izy i Kamila nie ma żadnej przyszłości.

- Nie tak miało być, to gołym okiem widać, że ludzie do siebie nie pasują, nawet widzowie to zauważyli, a eksperci nie, rozwody będą jak nic. - To skandal moim zdaniem tak oszukać kobietę, jak oszukano Izę!!!! Nie mam nic do Kamila, fajny chłopak dla Igi, ale nie dla Izy. No ludzie dziwię się, bo ja bym tam rabanu narobiła i powiedziała co myślę - Kamil to dzieciak i szkoda Izy bardzo. Nie wiem jakie zamierzenie było, ale wygląda jak odebranie synka od mamy i przerzucenie odpowiedzialności na żonę ......Przykre. - Szkoda Izy jak dla mnie eksperci źle ich dobrali i już wiem że z tego nic nie będzie fatalnie ich dobrali fatalnie szkoda dziewczyny - Jestem zawiedziona. I tyle w temacie - piszą fani eksperymentu.

Również świadkowa Izy przyznała, że Kamil niestety nie jest w typie Izy. Kobieta jednak ma nadzieję, że jej przyjaciółka popatrzy bardziej na wnętrze Kamila.

Czy wizualnie on się jej spodobał? Może nie. Ale teraz ona musi go poznać, my jej cały czas tłumaczyliśmy, że to nie ma być Don Juan przepiękny, tylko ona ma patrzeć na wnętrze. Myślę, że ona tak właśnie zrobi.

A Wy, co sądzicie? Iza i Kamil dadzą sobie szansę, czy pierwsze wrażenie i różnica wieku mogą to przekreślić?

