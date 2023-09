Drugi synek Agnieszki i Roberta ma już miesiąc. Dumna mama pokazała, jak mały Adaś wypoczywa u boku starszego brata. To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem. Żona Roberta podczas relacji na InstaStories opublikowała urocze zdjęcie synów. Była uczestniczka programu TVP pokazała, jak jej dzieci wypoczywają. Widać, że starszy syn Agnieszki i Roberta nie odstępuje na krok swojego młodszego braciszka. Ten widok Was rozczuli! Agnieszka Filochowska pokazała zdjęcie śpiących synów Agnieszka i Robert Filochowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" w 2017 roku po raz pierwszy zostali rodzicami- na świecie pojawił się wówczas syn pary, Tomek. Miesiąc temu okazało się, że rodzina Agnieszki i Roberta znów się powiększyła. Była uczestniczka hitu o poszukujących miłości rolnikach nie pokazywała ciążowego brzuszka i nie zdradziła wcześniej, że jest w ciąży. Dopiero po narodzinach drugiego dziecka ogłosiła radosną wiadomość. Kilka dni po porodzie dumna mama opublikowała na Instagramie zdjęcie ze szpitala i przyznała, że urodziła drugiego syna. Pierwsze spotkanie... Kolejny raz szczęście uśmiechnęło się do Nas❤️❤️❤️❤️ Adaś ur. 16.07.2021r Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Filochowska (@aga.filochowska) Mały Adaś skończył już miesiąc, a teraz dumna mama pokazała słodkie zdjęcie na którym widać, jak chłopczyk i jego starszy brat śpią w jednym łóżku. To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Prawda, że słodkie? My już czekamy na kolejne zdjęcia Adasia i Tomka! Kto wie, być może Agnieszka i Robert Filochowscy pokażą syna w...