Jedną z przyczyn cukrzycy typu 3 jest zaburzenie wydzielania insuliny, którego następstwem może być śpiączka cukrzycowa. Śpiączka hiperglikemiczna występuje w przypadku wzrostu poziomu glukozy we krwi, natomiast hipoglikemiczna, gdy poziom glukozy raptownie spada.

Cukrzyca typu 3 oraz 1 i 2

Cukrzyca typu 1 występuje, kiedy organizm niszczy komórki beta trzustki odpowiedzialne za wytwarzanie insuliny. Otyłość sprzyja powstawaniu cukrzycy drugiego typu. Organizm chorego nie produkuje wystarczającej ilości insuliny lub jest na nią odporny. Insulinoodporność powoduje, że hormon nie jest w stanie spełniać swojej roli w organizmie. Cukrzyca typu 3 to pozostałe rodzaje cukrzycy, w skład których wchodzą LADA i MODY.

Cukrzyca – przyczyny zaburzenia wydzielania insuliny

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która może pojawiać się już u osób poniżej 30. roku życia. Główną przyczyną jest niszczenie komórek beta trzustki produkujących insulinę. Do przyczyn zachorowania na cukrzycę wlicza się także brak aktywności fizycznej, otyłość oraz uwarunkowania genetyczne.

Cukrzyca typu 3 – przyczyny LADA i MODY

LADA to cukrzyca typu 3 pochodzenia autoimmunologicznego. Niszczenie komórek beta trzustki przebiega stopniowo i ujawnia się między 35 a 45 rokiem życia. Cukrzycę LADA podejrzewa się u osób, które nie mają otyłości ani nadciśnienia tętniczego. MODY stanowi około 5% zachorowań na cukrzycę. Najczęstszą przyczyną zachorowań jest upośledzenie wydzielania insuliny uwarunkowane genetycznie. Cukrzyca typu 3 może wystąpić po 20 tygodniu ciąży. Powodem choroby jest zaburzenie gospodarki cukrowej przez wzrost stężenia hormonów, takich jak: progesteron i estrogeny.

Cukrzyca typu 3 – objawy cukrzycy

Niezależnie od rodzaju cukrzycy diabetycy odczuwają wzmożone pragnienie i piją do kilku litrów wody więcej niż mają w zwyczaju. Dodatkowo cukrzyca wiąże się z pojęciem wielomoczu, czyli częstego oddawania dużej ilości moczu.

Objawy cukrzycy typu 1:

„wilczy apetyt” i utrata wagi,

senność,

osłabienie ,

, problemy ze wzrokiem (zamazywanie obrazu).

Objawy cukrzycy typu 2:

samoistne zmniejszenie masy ciała, gdy glikemie są już duże,

zmęczenie,

drażliwość,

zmniejszona wrażliwość na bodźce emocjonalne,

sucha skóra ,

, zapalenie dziąseł, pęcherza,

nieostre widzenie,

tracenie czucia w stopach,

problemy z erekcją,

zapalenie pochwy.

Objawy cukrzycy typu 3:

szybkie męczenie się,

uczucie suchości w ustach,

infekcje w okolicach narządów płciowych i jamie ustnej,

zapach acetonu w wydychanym powietrzu przez diabetyka ,

, drętwienie kończyn,

ogólne osłabienie,

wolniejsze gojenie się ran.

Cukrzyca a senność

Objawem cukrzycy we wszystkich typach jest senność. Organizm poprzez zaburzenia wydzielania insuliny powodują zmęczenie. Chory czuje się osłabiony i staje się apatyczny. Na skutek zaburzeń wydzielania insuliny chory może zapaść w śpiączkę hiperglikemiczna (spowodowaną wzrostem glukozy we krwi) lub hipoglikemiczna (przyczyną jej jest spadek glukozy we krwi).