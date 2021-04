"Ślub od pierwszego wejrzenia": Idze jednak nie podoba się Karol?! "Nie jest takim typem mężczyzny, na którego bym spojrzała"

W minionym odcinku 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wszystkie pary spotkały się z ekspertami. Do Igi i Karola przyjechała Magdalena Chorzewska, która miała do małżeństwa kilka ważnych pytań. Jednym z nich było pytanie o to, czy para się sobie podoba. Odpowiedź Igi chyba nieco zaskoczyła nawet samą psycholog programu!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga szczerze o Karolu! Mąż jednak nie jest jej ideałem mężczyzny?

Jak zapewne pamiętają wszyscy fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Iga była zachwycona swoim mężem, gdy po raz pierwszy go zobaczyła. O Karolu wypowiadała się w samych superlatywach.

Nie chcę iść za bardzo w przód, ale naprawdę pierwsze wrażenie jest fantastyczne. Jest takie, że wow! Broda, wzrost super, bo to pierwsze co widzisz, to wizualne rzeczy - powiedziała Iga po ceremonii.

Wszystko wskazywało na to, że Karol jest naprawdę w jej typie. Czy Iga jednak po czasie zmieniła zdanie o mężu? W minionym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" parę odwiedziła psycholog Magdalena Chorzewska. Podczas spotkania ekspertki z małżeństwem padło pytanie o to, czy para po prostu się sobie podoba. Pierwsza odpowiedziała Iga, która dość mocno pogubiła się w swojej wypowiedzi.

Ja się nie zawiodłam. W sensie... Karol nie jest takim typem mężczyzny, na którego bym gdzieś tam na ulicy spojrzała, ale ja się nie zawiodłam i moi znajomi tak samo - powiedziała Iga.

Wtedy też Magdalena Chorzewska postanowiła zareagować.

"Ja się nie zawiodłam" brzmi inaczej niż "Karol mi się podoba" - odparła ekspertka.

Lekko zmieszana Iga szybko odparła, że Karol faktycznie jej się podoba, chociaż w jej odpowiedzi dalej można było odczuć zakłopotanie. Myślicie, że dziewczyna po prostu była zestresowana obecnością kamer i ekspertki, czy jednak coś jest na rzeczy i zmieniła zdanie o swoim mężu?

Iga dała się poznać jako bardzo szczera i otwarta osoba. Podczas ślubu z Karolem wyglądała na bardzo zadowoloną z wyboru ekspertów i komplementowała swojego małżonka. Czy teraz jest inaczej? Tego z pewnością dowiemy się w kolejnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

W minionym odcinku programu, Magdalena Chorzewska skomentowała relację Igi i Karola. Psycholog stwierdziła, że para bardzo idealizuje swój zaledwie tygodniowy związek.

Tam wszystko było bardzo ugładzone, że jest super, że się świetnie dogadują, że dużo rozmawiają, że są z jednej bajki i w ogóle ekstra. Pełna idealizacja. Natomiast nie jest to możliwe, żeby ludzie znający się tydzień w ogóle mieli wszystko super, bo zawsze coś wychodzi prędzej czy później. Miałam takie przekonanie, że tam wypadnie jakiś "trup z szafy" prędzej czy później. - powiedziała Magdalena Chorzewska o relacji Igi i Karola.

Do finału 5. edycji programu pozostało kilka tygodni. Jak myślicie - czy Iga i Karol jednak pozostali w małżeństwie?