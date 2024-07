Jadłospis dla cukrzyka wyklucza alkohol, duże ilości białka i tłuszcze nienasycone. Podstawą diety są produkty zbożowe, owoce i warzywa. Ważne, aby diabetycy spożywali 5 posiłków dziennie w regularnych 3-4 godzinnych odstępach.

Zasady komponowania jadłospisu dla cukrzyka – piramida żywieniowa

Podstawową zasadą komponowania posiłków w jadłospisie dla cukrzyka jest zachowanie odpowiednich proporcji energetycznych pomiędzy składnikami odżywczymi. Węglowodany powinny stanowić ok. 50-60% dziennej wartości energetycznej, tłuszcze 20-30%, a białka ok. 10%. Dieta osoby z cukrzycą powinna stronić od potraw wysokobiałkowych i wysokotłuszczowych. Posiłki powinny być urozmaicone, ponieważ tylko w taki sposób można dostarczyć do organizmu niezbędne składniki odżywcze. U podstaw piramidy żywieniowej diabetyków znajdują się produkty zbożowe, owoce i warzywa, nabiał i mięso. Posiłki powinny być spożywane regularnie 5 razy dziennie (odstępy co 3-4 godziny). Zapewni to stabilny poziom glukozy. Każde danie powinno zawierać skrobię i węglowodany (ważne, aby produkty miały niski indeks glikemiczny), np. kasza jęczmienna, gryczana, makaron pełnoziarnisty, brązowy ryż. W diecie powinny znaleźć się ryby, orzechy, oliwa z oliwek, nasiona słonecznika – produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Istotne jest jedzenie 5 porcji owoców i warzyw. Zawarty w nich błonnik spowolni proces wchłaniania się glukozy. Owoce i warzywa o niskim indeksie glikemicznym to np.: jabłka, morele, borówki, buraki, marchewka, kapusta, porzeczki, fasola, pomarańcza. Dieta diabetyka wyklucza spożywanie tortów i kremowych ciast, które zawierają dużo węglowodanów, a także tłuszczów nasyconych (np. tłuste mięsa), alkoholu i izomerów trans (np. wyroby cukiernicze). Posiłki powinny być gotowane, grillowane lub pieczone. Osoby z cukrzycą powinny unikać smażenia posiłków na tłuszczu.

Przykładowy jadłospis dla cukrzyka – 1500 kcal

I śniadanie: kanapka z makrelą wędzoną, surówka i pomarańcza

1,5 kromki chleba typu graham,

50 g makreli wędzonej,

5 g margaryny,

surówka: 150 g cykorii, 60 g rzodkiewki,

140 g pomarańczy.

II śniadanie: kanapka z twarożkiem i winogrona

1 kromka chleba razowego,

20 g chudego twarożku ze szczypiorkiem,

5 g margaryny,

100 g winogrona.

Obiad: gołąbki z ziemniakami i surówką oraz jabłko

200 g zupy grochowej,

200 g gołąbków z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym,

surówka: 100 g sałaty, 100 g pomidorów, 4 g oleju słonecznikowego,

100 g ziemniaków gotowanych,

100 g jabłka.

Podwieczorek:

300 g soku warzywnego lub sałatka owocowa: 50 g świeżego ananasa, 50 g arbuza, 50 g pomarańczy.

Kolacja:

1,5 kromki chleba żytniego,

sałatka: 1 plaster sera Brie, 50 g zielonego groszku, 50 g fasoli konserwowej, 50 g czerwonej papryki,

5 g margaryny,

2 morele.