Przed nami czas zabawy, wieczorowego blasku i radosnych toastów. Podczas świątecznych spotkań, sylwestra i karnawałowych imprez będzie towarzyszyła nam nowa kolekcja „Evening Bubbles” od polskiej marki Moraj. Wy też ją pokochacie niezależnie od tego, ile macie lat i z kim (a także gdzie) będziecie spędzać te wyjątkowe chwile. Zainteresowane?

Mat. prasowe

Wyjątkowe modele na wyjątkowe okazje

Noworoczna kolekcja „Evening Bubbles” powstała z myślą o wszystkich kobietach, które cenią stylizacje pełne klasy i elegancji. Z powodzeniem łączy nutę luksusu i wyrafinowania. Znajdziemy w niej modele o kobiecych formach, a także podkreślające dekolty z dekoracyjnymi wykończeniami, które dodają całości wyjątkowego charakteru. Element glamour stanowią detale w postaci dżetów, lureksu i pereł. Jedno jest pewne – niezależnie od tego, czy stworzycie z nimi klasyczne, czy bardziej odważne looki, poczujecie się jak gwiazda wieczoru.

Nam bardzo podobają się woskowane spodnie i spódnice (najchętniej łączymy je z grubym swetrem, błyszczącą bluzką albo klasyczną koszulą), które dodają stylizacjom rockowego charakteru. W naszej szafie nie może zabraknąć również lureksowych swetrów o subtelnym połysku i sukienek z dekoracyjnymi wykończeniami. Spojrzenia wszystkich na pewno przyciągnie też czerwona sukienka z rozcięciami i czarna sukienka midi. Na wyjątkowe okazje Moraj ma dla nas również serię czarnych bluzek Wear Black. Bogaty wybór fasonów pozwala dobrać doskonałą bluzkę na każdą sylwetkę i styl.

Mat. prasowe

Modele wykonano z materiałów najwyższej jakości (takich jak woskowany poliuretan i wiskoza), które nie tylko wyglądają stylowo, lecz także zapewniają komfort noszenia (na pewno docenicie to podczas długich wieczornych wyjść). W kolekcji dominują czerń, bordo, srebro, złoto i écru, czyli odcienie, które są idealnym synonimem szyku i elegancji.

Kolekcja „Evening Bubbles” jest inspirowana wnętrzami pełnymi klasy i elegancji. Pałac w Koszęcinie, pałac w Rybnej czy teatr w Bielsku-Białej z pięknymi parkietami, fortepianem, przeszklonymi ścianami i żyrandolami stanowią idealne tło wyrafinowanej kolekcji.

Mat. prasowe

Bo klasyka nigdy nie wychodzi z mody

Potrzebujecie więcej pomysłów? Moraj to świetny wybór nie tylko na uroczysty wieczór. Z marką w stylu classic bacic bez trudu stworzycie szafę kapsułową. Zarówno wy, jak i wasi mężczyźni (a nawet wasze dzieci!) ubierzecie się z nią od stóp do głów! Modele na co dzień są tak wygodne, że nie mamy ochoty z nich wychodzić od rana do wieczora. Co równie ważne, bardzo łatwo można je z sobą zestawiać i czuć się swobodnie.

Mat. prasowe

Koniecznie sprawdźcie też jesienno-zimową kolekcję „Morning Call” z ubraniami, które dodają pozytywnej energii od rana (nawet lepiej niż mocne espresso!). Jest przeznaczona dla kobiet, które cenią styl casual smart i luźne modele wyróżniające się prostą formą i lekkością. To sportowa elegancja, która sprawdza się podczas codziennych zadań niezależnie od naszego stylu życia.

Ale Moraj to znacznie więcej niż ubrania. Marka jest jak nasza najlepsza przyjaciółka, która inspiruje, doradza i jest z nami zawsze, gdy tego potrzebujemy. Chętnie angażuje się również w akcje społeczne na rzecz kobiet. W ramach akcji #RóżSięNaBadania przygotowała specjalne, limitowane produkty w różowym kobiecym opakowaniu wielokrotnego użytku, oznaczone różową wstążką. Za zakupy klientki otrzymywały wyjątkowy prezent – figi w unikatowym opakowaniu, a marka przekazywała 5 zł na rzecz działań Onkofundacji Alivia.

Proste, a zarazem eleganckie. Zgodne z najnowszymi trendami i jednocześnie ponadczasowe. Stylowe oraz funkcjonalne. Kolekcje Moraj pasują każdej z nas. Przekonajcie się same! Więcej informacji o marce znajdziecie TUTAJ.

Mat. prasowe

Materiał promocyjny marki Moraj