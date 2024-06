"Gambit królowej" swoją premierę na Netflix miał w 2020 roku, ale do dziś cieszy się wielką popularnością, zaś odtwórczyni głównej roli, Anya Taylor-Joy, została międzynarodową gwiazdą! O czym jest ten serial? Netflix pisze:

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. Gambit królowej to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie

Poznajcie obsadę serialu!

Anya Taylor-Joy jako Beth Harmon

Kim jest Beth Harmon? Beth to osierocona dziewczyna z Kentucky, która odkrywa w sobie niesamowity talent do szachów, jednocześnie wcześnie uzależniając się od środków uspokajających. Wyrastając na młodą kobietę napędzaną nałogami, Beth naraża siebie i otaczających ją ludzi w dążeniu do bycia mistrzynią.

W czym jeszcze grała Anya Taylor-Joy? Taylor-Joy zagrała wiele prestiżowych ról - pojawiła si takich filmach jak "Czarownica", "Split", "Skłodowska" czy nominowanym do Złotego Globu filmie "Emma".

Marielle Heller jako Alma Wheatley

Kim jest Alma Wheatley? Alma, samotna gospodyni domowa z nieobecnym mężem i własnymi wadami, Beth jest zarówno jej adoptowaną córkę, jak i towarzyszką życia, a czasem i opiekunką.

W czym jeszcze brała udział Marielle Heller? Heller jest najbardziej znana ze swojej reżyserskiej pracy, a jej ostatnie prace obejmują nominowane do Oscara filmy "Czy kiedykolwiek mi wybaczysz?" i "Cóż za piękny dzień". Jeśli chodzi o aktorstwo, występowała już w filmach "MacGruber, A Walk Among the Tombstones" i "Popstar: Never Stop Never Stopping:

Moses Ingram jako Jolene

Kim jest Jolene? Jolene, inna sierota i gospodyni nowych mieszkańców sierocińca, szybko zaprzyjaźnia się z Beth i pomaga jej poruszać się po zasadach i przepisach życia sieroty.

W czym jeszcze grał Moses Ingram? To jak dotąd najważniejsza rola Ingram, a także Lady Macduff w "Tragedii Makbeta".

Thomas Brodie-Sangster jako Benny Watts

Kim jest Benny Watts? Arogancki, pewny siebie i spokojny Benny Watts, młody talent szachowy, staje się jednym z największych przeciwników Beth, a także jednym z jej najbliższych sojuszników.

W czym jeszcze grał Thomas Brodie-Sangster? Brodie-Sangster po raz pierwszy zyskała sławę jako gwiazda dziecięca, występując w rolach Sama w filmie "To właśnie miłość" i Simona w filmie "Niania". Od tego czasu zagrał znaczące role jako Jojen Reed w "Grze o tron" i Newt w serii filmów "Więzień labiryntu", a także zagrał młodego Paula McCartneya w filmie "Chłopak znikąd" z 2009 roku.

Harry Melling jako Harry Beltik

Kim jest Harry Beltik? Harry, uczony z tradycjami i jeden z najlepszych szachistów w stanie Kentucky, jest pod wrażeniem talentu Beth i wkracza w jej życie, gdy jest ona w najgorszym momencie.

W czym jeszcze grał Harry Melling? Melling będzie dobrze znany fanom "Harry'ego Pottera" jako kuzyn Harry'ego Dudley Dursley, a później grał role filmowe w takich filmach jak "Stara gwardia", "Diabeł cały czas" i "Ballada o Busterze Scruggsie". Na małym ekranie zagrał w filmach "Mroczne materie" i "Wojna światów".

Bill Camp jako pan Shaibel

Kim jest pan Shaibel? Woźny, który wprowadza Beth w grę w szachy. Szybko upokorzony jej naturalnymi zdolnościami do gry, Shaibel otwiera nowe drzwi przed cudownym dzieckiem.

W czym jeszcze brał udział Bill Camp? Aktor pojawił się na przestrzeni lat w wielu filmach, w tym w "Lincoln", "Zniewolony", "Droga do przebaczenia", "Uwiedziony", "Birdman".

W obsadzie "Gambit królowej" (dostępny na Netflix) znaleźli się także Marcin Dorociński jako Wasilij Borgow, Jacob Fortune-Lloyd ( jako Townes, Chloe Pirrie (Wojna i pokój, Czarne lustro) jako Alice Harmon, Christiane Seidel jako pani Deardorff, Matthew Dennis Lewis jako Matt i Russell Dennis Lewis jako Mike.

