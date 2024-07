Kminek można stosować w leczeniu lub łagodzeniu objawów wielu chorób. Skutecznie zwalcza objawy przeziębienia, stosowany jest też przy problemach żołądkowych.

Kminek można spotkać w całej Europie, Azji, Australii czy niektórych częściach Afryki. W Polsce kminek zwyczajny kwitnie w czerwcu i lipcu, a główki kwiatowe rośliny przypominają kwiaty marchewki. Zioło nie tylko ma zastosowanie w kuchni, ale i w lecznictwie.

Właściwości kminku

Kminek zwyczajny działa pozytywnie na nasz organizm. Posiada właściwości przeciwskurczowe i łagodzące. Roślinę stosuje się na wzdęcia brzucha, gdyż jego działanie jest wiatropędne i pomaga usunąć nadmiar gazów. Oprócz tego kminek wspomaga trawienie, łagodzi niestrawność i kolki. Dodatkowo zwiększa produkcję mleka u kobiet karmiących piersią. Przyprawa ta jest również pomocna w zwalczaniu przeziębień i nieżytów układu oddechowego. Usuwa katar alergiczny i goi podrażnione infekcją gardło. Kminek dodawany do posiłków powoduje poprawę perystaltyki jelit, zwiększa wydzielanie soków trawiennych i zwalcza biegunki. Nasiona kminku stosuje się w celu odświeżenia oddechu, złagodzeniu bólów menstruacyjnych i poprawy apetytu. Wykorzystywane są także w lekarstwach na kaszel, czy na zapalenie oskrzeli.

Do czego warto dodawać kminek?

1. Mięso – kminek stosuje się przede wszystkim jako przyprawę do potraw mięsnych, a szczególnie do dziczyzny, z której wydobywa głębię smaku.

Zobacz także

2. Fast-food – warto go dodawać do tłustych dań, takich jak: pizza, zapiekanki czy lasagne. Działanie kminku przyspiesza trawienie, dzięki czemu nie pozwala na gromadzenie się cholesterolu.

3. Sery – twarożek i żółty ser dobrze smakują, jeśli doda się do nich kminek.

4. Owoce morza – owoce morza z dodatkiem kminku zyskają na smaku i zapachu.

5. Sałatki i zupy – młode liście kminku dodane do zup i sałatek nadadzą im oryginalności, nie tylko pod względem głębokiego smaku, ale również wyglądu. Liście kminku zwyczajnego doskonale ozdabiają potrawy.

6. Wypieki – nasiona kminku zwyczajnego mają zastosowanie w przyprawianiu chleba i ciast.

Korniszony – olejki eteryczne uzyskane z kminku zwyczajnego są używane aby nadać smak korniszonom.

Marynaty, lody, napoje alkoholowe, cukierki i wyroby słodkie także są przygotowywane z olejkami eterycznymi pochodzącymi z kminku.

Jak wykonać napar z kminku?

Łyżeczkę świeżo zgniecionych nasion kminku należy wsypać do miseczki, a następnie zalać szklanką gorącej wody. Pozostawić do zaparzenia na około 10-15 minut i odstawić do ostudzenia. Przygotowany napar trzeba pić trzy razy dziennie, podczas bólu brzucha, wzdęć i zaparć. Dodatkowo picie naparu z kminku pomaga w trawieniu pokarmu i łagodzi objawy przeziębienia.

Przeciwwskazania do stosowania kminku

Kminku nie powinny stosować osoby mające uczulenie na rośliny takie jak: koper, pasternak, marchew, czy seler. Nie należy olejku z kminku stosować u niemowląt. Ostatnie, choć nie najmniej ważne: są osoby, które po prostu nie znoszą smaku kminku. Dlatego warto zastanowić się, zanim wykorzystamy go w większych ilościach do przygotowania posiłku dla gości.