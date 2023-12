Już tylko godziny dzielą widzów od obejrzenia muzycznego widowiska, jakim będzie corocznie organizowany "Sylwester z Dwójką" (do niedawna znany jako "Sylwester Marzeń"). W cieniu koncertu znalazły się jednak niepokojące doniesienia o obostrzeniach, na jakie zdecydowali się organizatorzy wydarzenia. O co chodzi?

Jak co roku, Zakopane w ostatni dzień roku szykuje się na sylwestrową zabawę w rytmach dobrze znanych przebojów. Niestety, tegoroczne przygotowania nie przebiegły bez zakłóceń. Zaledwie kilka dni temu zmianie uległa nazwa Sylwestra emitowanego w TVP 2 - zamiast "Sylwestra Marzeń" widzowie zobaczą "Sylwestra z Dwójką". Teraz jednak, na kilka godzin przed imprezą, na jaw wychodzą kolejne, zaskakujące fakty!

Jak się okazuje, podczas sylwestrowej imprezy w TVP mają obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Organizatorzy obawiają się bowiem, że w związku z napiętą sytuacją polityczną w kontekście mediów, mogłoby dojść do niespodziewanego incydentu.

Wszyscy chcą, by ta impreza nie miała żadnego politycznego akcentu. Dlatego ochrona została uczulona, by na teren sylwestra nie wpuszczać nikogo, kto nie bierze w nim udziału, a już na pewno nie polityków. Wszyscy są ciągle legitymowani. Nie wystarczy teraz tylko identyfikator wstępu jak w ostatnich latach. Często też nawet gwiazdy są proszone o dowód osobisty, by potwierdzić tożsamość

- zdradziła dla ''Plotka'' osoba z produkcji TVP2.