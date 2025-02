To pierwszy raz, kiedy do dnia finału nie wiadomo było, kto ostatecznie zawalczy o "Złote Widły" i główną wygraną programu "Farma". Znana jest już jedna finalistka, a troje wciąż walczy o miejsce w finale. Ostatecznie do głosowania widzów dojdzie tylko troje uczestników. Kto dołączył do Żanety i kto ostatecznie wygrał "Farmę"?

Kto wygrał "Farmę 4"?

Do Żanety w finale "Farmy" dołączył Bandi. W konkurencji uzyskał czas 9:46 min, będąc niemalże o 2 minuty szybszy od Michała. Surfer i Kaja musieli poczekać na wyłonienie spośród nich trzeciego finalisty jeszcze do kolejnego pojedynku.

Według czasu uzyskanego podczas ostatniej konkurencji, która dała Bandiemu miejsce w finale, drugą finalistką powinna zostać Kaja, jednak zarzucono jej złamanie zasad. W ostatnim pojedynku o finał "Farmy" najlepszy okazał się być Michał Serfer i to on trafiła do ścisłego finału.

O "Złote Widły" w 4. edycji "Farmy" walczyli Żaneta, Serfer i Bandi.

Trzecie miejsce zajął Michał "Serfer":

Co mógłbym sobie życzyć? Bierzcie udział w takich programach

Drugie miejsce w czwartej edycji "Farmy" należało do Żanety. Czwartą edycję programu "Farma" wygrał Bandi czyli Bronisław Bandyk.

Emocje są pierońskie, ja idę płakać (...) Teraz trzeba się cieszyć, że jako najstarszy farmer, tego roku prawie 60-letka, żem dał rade, żem to wytrzymał do końca.

Ogromne gratulacje!

Wszyscy zwycięzcy programu "Farma"

Za nami już cztery edycje programu "Farma". Pierwszą edycję w 2022 roku wygrał Kuba Wojnowski "Wojna". W drugiej edycji "Złote Widły" trafiły do Tomasza Wędzonego, natomiast trzecią edycję wygrała Angelika Kałużna, stając się pierwszą kobietą w Polsce, która wygrała ten program. W czwartej edycji triumfował Bronisław Bandyk "Bandi. Śledzicie "Farmę"?

O czym jest program "Farma"?

"Farma" to polski program reality show emitowany na antenie Polsatu od 2022 roku. Jest to format oparty na międzynarodowej franczyzie, w którym uczestnicy rywalizują w warunkach wiejskich, bez dostępu do nowoczesnych udogodnień.Na czym polega program?

Uczestnicy: Grupa osób trafia na gospodarstwo, gdzie musi samodzielnie dbać o zwierzęta, uprawiać rośliny i radzić sobie z codziennymi obowiązkami rolniczymi.

Grupa osób trafia na gospodarstwo, gdzie musi samodzielnie dbać o zwierzęta, uprawiać rośliny i radzić sobie z codziennymi obowiązkami rolniczymi. Brak luksusów: Nie mają dostępu do telefonów, Internetu ani innych współczesnych wygód.

Nie mają dostępu do telefonów, Internetu ani innych współczesnych wygód. Rywalizacja: Co tydzień uczestnicy wykonują różne zadania i mierzą się w konkurencjach sprawdzających ich siłę, spryt oraz umiejętności przetrwania na wsi.

Co tydzień uczestnicy wykonują różne zadania i mierzą się w konkurencjach sprawdzających ich siłę, spryt oraz umiejętności przetrwania na wsi. Eliminacje: Uczestnicy mogą zostać nominowani do opuszczenia programu przez innych graczy lub w wyniku przegranych pojedynków.

Uczestnicy mogą zostać nominowani do opuszczenia programu przez innych graczy lub w wyniku przegranych pojedynków. Nagroda: Zwycięzca programu otrzymuje 100 tysięcy złotych, Złote Widły oraz tytuł Super Farmera.

"Farma" wyróżnia się surowymi warunkami, brakiem komfortu oraz koniecznością ciężkiej pracy. To program testujący charakter, determinację i współpracę uczestników. Emitowany jest na Polsacie, a prowadzącymi są Ilona i Milena Krawczyńske znane także jako siostry ADiHD i Marcelina Zawadzka.

