Mleko jaglane - gęste, słodkie, kremowe, a do tego bardzo zdrowe – zawiera witaminy z grupy B oraz miedź i żelazo. Dodatkowo nie zawiera glutenu. Można je wykonać w domu z kaszy jaglanej, wody i miodu.

Reklama

Na rynku dostępne są różne rodzaje mleka roślinnego – sojowe, migdałowe, owsiane, ryżowe, gryczane, kokosowe. Nie zawsze niestety odpowiada ono preferencjom smakowym, jest dość drogie – koszt to około 8 - 9 zł za litr, a do tego może się okazać niezdrowe i tłuste. Warto zatem sięgnąć po domową metodę przygotowania mleka roślinnego. Bardzo tanim (jego koszt to jedynie 2 zł) i prostym w przygotowaniu jest mleko jaglane. Dodatkowo wszystkie składniki do jego zrobienia znajdziemy w każdej kuchni.

Dla kogo mleko jaglane?

Mleko jaglane to doskonały wybór dla wegan, osób z nietolerancją laktozy występującej w mleku krowim oraz wszystkich, którzy lubią eksperymentować w kuchni. Można je wykorzystać do przygotowania naleśników, ciast, deserów czy kremowych smoothie. Doskonale nadaje się także do zagęszczania zup i sosów.

Jak przygotować mleko jaglane?

Do przygotowania mleka jaglanego będą potrzebne:

Zobacz także

jedna szklanka ugotowanej kaszy jaglanej,

dwie szklanki wody,

dowolna substancja słodząca – polecany jest miód, ale można wykorzystać zamiennie syrop z agawy, suszone daktyle czy ksylitol. Aby uzyskać waniliowy smak można dodać kawałek laski wanilii. Według uznania można także wykorzystać orzechy nerkowca, migdały, słonecznik czy sezam.

Przygotowanie mleka należy rozpocząć od ugotowania szklanki kaszy jaglanej w dwóch szklankach wody. Kasza powinna się gotować około 10 minut, a przez kolejne 10 minut stać pod przykryciem, aby mogła wchłonąć całą wodę. Następnie do kaszy jaglanej dodajemy dodatek słodzący i przy użyciu blendera miksujemy wszystkie składniki do uzyskania gładkiej, kremowej masy. Masę na mleko jaglane należy przecedzić przez gęste sitko lub gazę. Tak przygotowane mleko można przechowywać przez dwa dni w lodówce.