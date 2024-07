Zapalenie pęcherza w ciąży to bardzo częsta dolegliwość. Przeziębiony pęcherz w ciąży objawia się m.in. bardzo częstym i bolesnym oddawaniem moczu. Przy oddawaniu moczu występuje też pieczenie. Zazwyczaj zapalenie pęcherza leczy się antybiotykami.

Reklama

Przeziębiony pęcherz w ciąży może nie dawać żadnych objawów. Infekcję można dostrzec jedynie w wynikach posiewu bakteryjnego moczu. Znacznie częściej jednak objawy zapalenia pęcherza są odczuwalne.

Przyczyny przeziębionego pęcherza w ciąży

Zapalenie pęcherza w ciąży to przypadłość pojawiająca się przede wszystkim w trzecim trymestrze ciąży.

Zobacz także

Rozwojowi zakażenia sprzyjają zmiany fizjologiczne, które zachodzą w organizmie kobiety w czasie ciąży. Są to:

zwolniony przepływ moczu,

poszerzone drogi moczowe,

ucisk macicy na moczowód będący przyczyną tzw. fizjologicznego wodonercza (zastoju moczu w nerce, najczęściej prawej),

będący przyczyną tzw. fizjologicznego wodonercza (zastoju moczu w nerce, najczęściej prawej), zmiana składu moczu – u niektórych kobiet pojawia się w moczu glukoza (nawet, jeśli nie chorują na cukrzycę ciążową), która sprzyja powstawaniu bakterii.

Bardzo często zakażenia pęcherza moczowego są wywoływane przez bakterię Escherichia coli, która dostaje się do niego cewką moczową. Ta bakteria bytuje zazwyczaj w jelicie grubym i z niego dostaje się do cewki, a stamtąd dalej, do pęcherza moczowego.

Przeziębiony pęcherz w ciąży pojawia się często także z powodu zachodzących w organizmie przyszłej mamy zmian hormonalnych. Na ich skutek rośnie stężenie elastyny, która zmniejsza napięcie cewki moczowej. Macica naciska na pęcherz, co jeszcze bardziej spowalnia przepływ moczu. W zalegającym w pęcherzu moczu rozwijają się bakterie, wywołujące zakażenia pęcherza.

Zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia pęcherza powodują również:

cukrzyca ciążowa,

obniżona odporność,

występowanie kamieni nerkowych,

wady w budowie układu moczowego.

Przeziębiony pęcherz w ciąży – objawy

Objawy towarzyszące przeziębionemu pęcherzowi w ciąży to:

nieustanne parcie na mocz i nagle pojawiająca się potrzeba jego oddania,

pieczenie przy oddawaniu moczu,

bóle w okolicy podbrzusza,

częste oddawanie moczu w bardzo małych ilościach ,

, kłujący ból zlokalizowany w cewce moczowej,

czasem pojawia się też stan podgorączkowy bądź gorączka do 38°C,

bywa, że w moczu występuje ropa lub krew.

Przeziębiony pęcherz w ciąży – leczenie

Diagnozując zapalenie dróg moczowych, lekarz zleci następujące badania moczu: ogólne oraz posiew (bakteriologiczne). Posiew daje odpowiedź na pytanie, jaka bakteria wywołała zakażenie, dzięki czemu możliwe jest dobranie leków.

W czasie ciąży najczęściej stosuje się antybiotyki z grupy penicylin, np. amoksycylinę lub cefaleksynę. Bezpieczne jest też podanie nitrofurantoiny, wyłączając pierwszy trymestr i kilka tygodni przed porodem. Kobietom w ciąży nie przepisuje się antybiotyków z grupy fluorochinolonów, zazwyczaj stosowanych w chorobach zakażeniowych układu moczowego. Ciężarnym podaje się leki z zawartością błękitu metylenowego.

Przeziębienie pęcherza leczy się od 3 do 7 dni, zależnie od tego, jak silne są objawy. Nie wolno kończyć terapii przed czasem. Może to bowiem powodować nawroty zakażeń.

W ciąży, jeśli podawanie leków nie jest konieczne, zaleca się stosowanie domowych metod na przeziębiony pęcherz.

Domowe sposoby na zapalenie pęcherza, działające także profilaktycznie to:

picie soku z czarnej porzeczki lub żurawiny, zakwaszających mocz i hamujących rozwój bakterii,

picie dużej ilości płynów (2-2,5 l na dobę), co spowoduje nasilenie częstotliwości oddawania moczu i wypłukiwania bakterii z pęcherza,

częste podmywanie się, od przodu do tyłu, aby nie zanieczyścić okolicy cewki moczowej bakteriami z okolic odbytu,

rezygnacja z perfumowanych płynów lub mydeł do mycia ciała , które mogą podrażniać skórę i wpływać na rozwój bakterii,

, które mogą podrażniać skórę i wpływać na rozwój bakterii, niezwlekanie z wizytą w toalecie i niewstrzymywanie strumienia moczu,

opróżnianie pęcherza do końca – może to ułatwić pochylenie się na sedesie do przodu,

zmienianie pozycji podczas siedzenia na sedesie, co zmieni ułożenie dziecka w brzuchu i zmniejszy ucisk macicy na pęcherz,

używanie bawełnianej bielizny i nienoszenie obcisłych spodni.