Ceny pączków u Gessler w Tłusty Czwartek wystrzeliły jak rakieta. Tak się tłumaczy

W tym roku w Tłusty Czwartek koszt jednego wypieku w cukierni Magdy Gessler "Słodki Słony" ponownie wzrósł, wywołując lawinę komentarzy. Sama restauratorka odniosła się do krytyki w swoim stylu, porównując swoje pączki do luksusowych produktów. Nie do wiary, do czego Gessler porównała swoje wypieki!