Ból żeber w ciąży dotyka wielu kobiet. Jest uciążliwy, ale można go łagodzić. Oprócz postawy ciała np. z wykorzystaniem poduszek ciążowych do siedzenia, ważne są techniki relaksacyjne, np. joga, pływanie.

Ból żeber pojawia się w połowie drugiego trymestru, gdy dziecko coraz szybciej rośnie, a macica jest wysoko. Przyczyną tego jest duża waga płodu, np. jeśli matka ma cukrzycę ciążową. Wówczas lekarstwem jest dobranie właściwej diety uzgodnionej z diabetologiem, która zahamuje rozwój cukrzycy i tempo rośnięcia dziecka.

Przyczyny bólu żeber w ciąży

Ból żeber w ciąży to dolegliwość, która niestety dotyka większości kobiet spodziewających się dziecka. Przyczynami są:

rozwój i coraz większe rozmiary płodu i uciski wysoko ułożonej macicy na żebra,

nadmierna waga płodu np. w wyniku cukrzycy ciążowej,

ruchy dziecka i rozpieranie się wewnątrz macicy,

ucisk narządów wewnętrznych wypychanych przez macicę do góry,

rozluźnienie więzadeł,

nieprawidłowa postawa, garbienie się, co powoduje opieranie się żeber na brzuchu.

Ból żeber w ciąży w drugim trymestrze

Pod koniec drugiego trymestru, czyli około 26 tygodnia ciąży pojawiają się pierwsze ruchy dziecka. Maluszek w łonie matki nieustannie zmienia pozycję. Ból żeber w ciąży w drugim trymestrze jest nasilony, ponieważ dziecko czasami uciska w tej okolicy matkę. Bardzo intensywny ból oraz twardość brzucha może być oznaką odklejania się łożyska. Należy wtedy niezwłocznie udać się do lekarza. Odklejenie łożyska prowadzi do niedotlenienia, a w konsekwencji śmierci dziecka.

Ból żeber w ciąży po prawej stronie

Ból żeber w ciąży po prawej stronie to typowe objawy bardzo zaawansowanej ciąży. W trzecim trymestrze dochodzi do ucisku przepony w jamie brzusznej przez macicę. Może to powodować trudności w oddychaniu oraz transporcie krwi do serca. Kiedy ból żeber w ciąży po prawej stronie jest bardzo dokuczliwy, lepiej zrezygnować z leżenia na tym boku.

Ból żeber w ciąży po lewej stronie może mieć podobne przyczyny – dziecko kopiące i rozpierające się o żebra matki. Powodem dyskomfortu mogą być też nerwobóle.

Ulga w bólu żeber

Kiedy dziecko ułoży się między żebrami, czasami wystarczy zmienić pozycję siedzenia lub leżenia. Może okazać się, że wraz z ruchem matki dziecko ułoży się inaczej, a ból minie. Ból żeber w ciąży może nasilać się, np. podczas długiej jazdy samochodem. Pozycja, w jakiej siedzi i śpi przyszła mama, także ma znaczenie. Tutaj pomocne są poduszki ciążowe do siedzenia i spania. Ich odpowiedni kształt i rozmiar pozwalają kobietom przybrać właściwą postawę ciała odciążającą kręgosłup. Ból żeber w ciąży może pojawić się z powodu źle dobranego biustonosza. Piersi powiększają się, więc noszenie staników sprzed okresu ciąży może być bardzo niekomfortowe.

Odpoczynek w czasie ciąży

Ból w żebrach można zwalczyć po prostu odpoczywając. Podczas ciąży kobieta musi dźwigać dodatkowe kilogramy, dlatego też chwile relaksu w ciągu dnia są na wagę złota. Częste przerwy odprężą organizm i dodadzą sił. W relaksowaniu się pomocna będzie nauka technik oddychania bądź ćwiczenie jogi.