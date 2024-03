Sandra Kubicka niebawem zostanie mamą po raz pierwszy i nie ukrywa radości z tym związanej. Teraz jednak gwiazda pokusiła się o publikację nagrania, które wzruszy najtwardsze serca! To tak dowiedziała się o ciąży.

Zamarłam, nie dowierzałam, krew mi odeszła - pisze Kubicka.

Sandra Kubicka pokazała rozczulające nagranie

Wiadomość o ciąży Sandra Kubicka przekazała fanom już jakiś czas temu, jednak nie od razu zdecydowała się odkryć wszystkie karty: do tej pory Kubicka i Baron nie zdradzili na przykład, jakie imię wybrali dla synka. Teraz gwiazda zdecydowała się na publikację intymnego filmu z pierwszych chwil po tym, jak dowiedziała się, że jest w ciąży!

Na nagraniu Sandra Kubicka umieściła m.in. scenę odczytywania przez nią wyniku testu ciążowego, a także moment przekazania radosnych wieści bliskim. Co za emocje!

Tak było. Alek mnie odwiózł do pracy, bolał mnie w ten dzień brzuch, myślałam że nadciągają te babskie dni. Zadzwonił do mnie doktor Krzysztof Szutro, spytał się tylko ''i jak??'' powiedziałam że chyba znów się nie udało bo ciągnie mnie brzuch.. Poszłam do apteki po leki i przy okazji poprosiłam o test. Sama nie wiem dlaczego. Wróciłam do biura smutna. Postawiłam telefon. Odpaliłam nagrywanie jak zwykle i byłoby to gdzieś z 14 nagranie mnie płaczącej nad negatywnym testem. Byłoby bo nie tym razem. Zamarłam. Nie dowierzałam. Krew mi odeszła. Nagle zapomniałam ile kresek znaczy ,,pozytywny''. Stałam tak 10 minut - relacjonuje Kubicka.

Gdy tylko Sandra Kubicka potwierdziła wynik testu, skontaktowała się ze swoim narzeczonym, a następnie mamą i przyjaciółką. Wiedziała jednak, że radość może być przedwczesna, bo ciążę należy potwierdzić badaniem USG:

Jak już do mnie dotarło że to ciąża zadzwoniłam od razu do Alka żeby wracał natychmiast do biura. On już czuł. Bez żadnych bucików w pudełeczku, po prostu dałam mu test. Płakaliśmy razem ze szczęścia w aucie. Potem zadzwoniłam do przyjaciółki, gdy moja mama była w drodze z Łodzi mnie odwiedzić. Tak o. W ten dzień powiedziałam wszystkim bliskim. Chciałam wykrzyczeć to z radości ale wiedziałam że musimy się najpierw upewnić na USG - dodała 29-latka.

Co ciekawe, gdy Kubicka skontaktowała się ze swoją agentką, okazało się, że ... ta również jest w ciąży!

A! No i wisienka na torcie. Zadzwoniłam do mojej agentki powiedzieć jej że jestem w ciąży.. na co ona odpowiedziała ,,ja też'' ???????? Dzień którego nie zapomnę nigdy. Mówiliśmy do niego ''orzeszek'' przez parę dni. Potem po imieniu. Nie znając płci, czuliśmy że to chłopiec. Tak też się stało. A teraz synku dawaj do nas bo już nie możemy się doczekać wspólnych przygód - podsumowała przyszła mama.

Pod wpisem Sandry Kubickiej pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, do których i my się dołączamy. To naprawdę wzruszający moment!

Cudownie że masz wszystko nagrane, to cudowna pamiątka na całe życie

Aż sama się wzruszyłam ... Bardzo się cieszę Waszym totalnym, pięknym szczęściem! Choć się nie znamy, to się kurczę popłakałam

Jesteście cudowni! Wspieram od początku i jestem z Wami

