Objawy anemii w ciąży to m.in.: nieustanne osłabienie, męczliwość, zawroty głowy, słabsza sprawność umysłowa, niska odporność, wypadające włosy i łamliwe paznokcie.

Najcięższe postaci anemii ciążowej są niezwykle groźne dla płodu. W ciągu pierwszego trymestru narażony on jest na zaburzenia implantacji lub poronienie, w drugim istnieje podwyższone ryzyko zahamowania jego wzrostu i powstania wad wrodzonych. Anemia w trzecim trymestrze ciąży może skutkować przedwczesnym porodem.

Jakie są przyczyny anemii w ciąży

Lekarze szacują, że anemia (niedokrwistość) może dotyczyć nawet 40% ciężarnych kobiet. To fizjologicznie normalne zjawisko jest efektem naturalnych zmian w kobiecym organizmie. Do anemii przyczyniają się niedobory żelaza. Mogą być one skutkiem ubogiej w ten pierwiastek diety, jego słabego przyswajania lub nadmiernego wydalania z organizmu. W efekcie komórkom ciała kobiety w ciąży brakuje tlenu. Anemię mogą również powodować niedobory kwasu foliowego, witaminy B12, zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, a także krwawienia z odbytu.

Objawy anemii w trakcie ciąży

Do wczesnych objawów anemii ciążowej można zaliczyć:

stałe uczucie braku energii, osłabienia organizmu i zmęczenia, senność,

bóle, zawroty głowy,

pieczenie języka, ciężkie przełykanie ,

, problemy z pamięcią i koncentracją, niższa sprawność umysłowa,

bladość cery,

zmniejszona odporność,

łamliwe paznokcie, wypadające włosy, szorstkość skóry, skłonność do tworzenia się zajadów.

Zaawansowana anemia charakteryzuje się:

bardzo szybką męczliwością,

napadami duszności,

drętwieniem kończyn ,

, niedociśnieniem tętniczym,

przyspieszonym biciem serca,

bladością skóry oraz błon śluzowych,

zaburzeniami czucia oraz widzenia,

bólami brzucha,

żółtaczką.

Anemia: jakie badania najlepiej wykonać

Kobiety w ciąży powinny regularnie, co miesiąc, wykonywać morfologię krwi. Tylko dzięki temu można w porę wykryć pierwsze objawy anemii i rozpocząć leczenie. U przyszłej matki wzrasta objętość krwi oraz stopień jej rozcieńczenia, a maleje liczba czerwonych krwinek oraz zawartość hemoglobiny we krwi. Jeżeli poziom hemoglobiny spadnie poniżej 11g/dl, można już mówić o anemii i ryzyku niedotlenienia lub nawet zaburzeń rozwojowych płodu.

Czy anemia jest groźna

Anemia jest bardzo groźna dla prawidłowego rozwoju płodu. Skutkuje zaburzeniami implantacji, wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwoju fizycznego i umysłowego, a nawet poronieniami i przedwczesnymi porodami. Leczenie anemii zależne jest od przyczyn oraz stopnia zaawansowania choroby.