Jak leczyć anemię? Najlepiej stosować dietę bogatą w pokarmy zawierające żelazo. Warto jeść je razem z sokami owocowymi, zawierającymi witaminę C, która poprawia wchłanianie żelaza.

Reklama

Naturalną reakcją ludzkiego organizmu na przyjmowanie żelaza w tabletkach są ciemniejsze stolce i trudności z wypróżnianiem.

Badania na anemię – rozpoznawanie choroby

Anemię wykrywa się, regularnie wykonując morfologię krwi. Rozwija się ona w sytuacji niedoboru pierwiastków (np. żelaza) i witamin (np. B12), niezbędnych do procesów krwiotwórczych. Gdy poziom hemoglobiny spanie poniżej 11 g/dl, a hematokrytu poniżej 33%, występuje groźna dla płodu anemia. Kobiety ciężarne powinny poddawać się badaniu krwi co 4-6 tygodni. Przy podejrzeniu niedostatecznego poziomu żelaza we krwi, lekarz może zalecić dodatkowe badania: oznaczenie poziomu żelaza w surowicy krwi.

Leczenie anemii

Sposób leczenia anemii zależy od jej przyczyn i stopnia jej zaawansowania. Niskiemu poziomowi hemoglobiny i hematokrytu we krwi może towarzyszyć mała objętość erytrocytów (czerwonych krwinek). Zaleca się wtedy wykonanie dodatkowych badań mających sprawdzić zawartość żelaza we krwi. Przy dużej objętości erytrocytów, zwanej MCV, istnieje podejrzenie anemii wywołanej niedoborem kwasu foliowego oraz witaminy B12. Przy niskim poziomie czerwonych krwinek i hemoglobiny warto suplementować organizm wielowitaminowymi preparatami zawierającymi żelazo. W poważniejszych sytuacjach przepisywane są preparaty żelaza. W celu zwiększenia wchłanialności żelaza, tabletki warto popijać sokami pomidorowymi lub z ciemnych owoców i przyjmować je na pół godziny do godziny przed posiłkiem. Najczęstsza dawka żelaza przy łagodnej postaci anemii to 120 mg na dobę, a w poważniejszych przypadkach zaleca się podawanie pierwiastka dożylnie lub wykonuje się transfuzję krwi (np. przy obfitych krwawieniach).

Zobacz także

Anemia w ciąży: co jeść

Żelazo powinno się dostarczać do organizmu wraz z pożywieniem. Dzienna dawka żelaza dla kobiet wynosi około 14 mg żelaza. Przyszła matka potrzebuje natomiast aż 26 mg tego pierwiastka, ponieważ rozwijające się dziecko również zużywa zapasy żelaza. Niedokrwistość u kobiet ciężarnych wymaga urozmaiconej i wartościowej diety, gównie jakościowej, a nie ilościowej („dla dwojga”, a nie jedzenia „za dwoje”). Żelazo można dostarczyć organizmowi zarówno z pokarmami zwierzęcymi (żelazo zwane hemowym – jest łatwiej przyswajalne), jak i roślinnymi. Przyswajanie żelaza można zwiększyć, spożywając je z produktami bogatymi w witaminę C, np. sokami z aronii, czarnej porzeczki, żurawiny. Kawa i herbata znacząco opóźniają wchłanianie tego cennego pierwiastka z pokarmów. Najwięcej łatwo przyswajalnego żelaza znajduje się w wątrobie wieprzowej, cielęcinie, wołowinie, kaszance i tuńczyku. Dużą jego ilość zawierają również żółtka jaj, nasiona roślin strączkowych, żółte oraz zielone warzywa liściaste, pełnoziarniste produkty zbożowe, kakao.