Dżem z czarnej porzeczki ma wyrazisty smak i doskonale komponuje się z kruchymi ciastami, naleśnikami i goframi. Jest też ciekawym dodatkiem do mięs, np. do karkówki. Soki dobrze sprawdzają się w chłodne jesienno-zimowe wieczory, jako rozgrzewający napój, który podnosi odporność organizmu i zapobiega przeziębieniom.

Czarna porzeczka to źródło witaminy C i PP. Jest rośliną leczniczą, która łagodzi objawy zapalenia pęcherza, nieżyty żołądka i jelit.

Rada: Umyte słoiki i zakrętki możesz wysuszyć wstawiając je na kwadrans do piekarnika rozgrzanego do temperatury 110ºC. Otwarte słoiki ustaw na kratce piekarnika a zakrętki ułóż w formie do pieczenia.

Przepis na dżem z czarnych porzeczek bez pasteryzowania

Potrzebujesz:

garnka z grubym dnem,

przykrywki do garnka,

drewnianej łyżki,

słoików z zakrętkami.

Składniki na 7 słoiczków o pojemności 300 ml:

2,5 kg owoców czarnej porzeczki,

100 ml wody,

400 g cukru.

Czas przygotowania: 4-5 godzin

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Z porzeczek usuń gałązki i listki.

Owoce opłucz pod bieżącą wodą i przesyp do dużego garnka z grubym dnem.

Do garnka wlej wodę i całość ustaw na ogniu.

Garnek przykryj przykrywką i duś porzeczki przez około 30 minut. W tym czasie owoce powinny zmięknąć i puścić sok.

Następnie ustaw garnek na najmniejszym palniku i zdejmij przykrywkę. Duś owoce jeszcze przez 1,5 godziny, aby nie przywarły do dna garnka, dżem regularnie mieszaj drewnianą łyżką.

Garnek zestaw z ognia i pozostaw do wystygnięcia najlepiej na całą noc.

Następnego dnia dżem ponownie zagotuj i partiami (po 200 g) dodawaj do niego cukier.

Kiedy cukier się rozpuści, przełóż odrobinę dżemu na talerzyk i spróbuj czy jest dostatecznie słodki. Jeżeli owoce są zbyt kwaśne dodaj jeszcze 100-200g cukru.

czy jest dostatecznie słodki. Jeżeli owoce są zbyt kwaśne dodaj jeszcze 100-200g cukru. Dżem porzeczkowy duś jeszcze przez 1,5 godziny na minimalnym ogniu, aby się sklarował i osiągnął gęstą konsystencję.

Słoiki dokładnie umyj i wysusz. Gorący dżem przełóż do słoików i od razu szczelnie zakręć.

Smacznego!

Sok z czarnych porzeczek

Potrzebujesz:

garnka,

drewnianej łyżki,

sitka lub gazy,

słoików lub butelek z zakrętkami.

Składniki na 1200 ml soku:

1 kg czarnych porzeczek,

400 ml wody,

500 g cukru.

Czas przygotowania: 1 godzina

Stopień trudności: łatwe

Sposób wykonania:

Z porzeczek usuń gałązki i listki.

Owoce przełóż do garnka i dodaj wodę. Całość zagotuj. Od momentu zagotowania, porzeczki duś na małym ogniu przez 10 minut, regularnie mieszając drewnianą łyżką.

Porzeczki przecedź przez gęste sito lub gazę. Owoce możesz lekko mieszać, aby szybciej odsączyć sok.

Sok z porzeczek przelej do garnka, dodaj cukier, zamieszaj i gotuj przez 5 minut.

Słoiki lub butelki dokładnie umyj i wysusz. Gorący sok przelej do słoików, szczelnie zakręć i ustaw do góry dnem.

Smacznego!

