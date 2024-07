Melisę popularnie stosuje się na uspokojenie i bezsenność, od starożytności jest stosowana też jako lek na problemy z układem pokarmowym.

Melisa lekarska (Melissa officinalis) swoją nazwę wzięła od greckiego słowa: melitta (pszczoła) oraz łacińskiego mel (miód) - ponieważ jest rośliną miododajną i przyciągającą pszczoły, w Polsce funkcjonuje jeszcze – nie używana już nazwa: rojownik i pszczelnik.

Właściwości melisy

Powszechnie używane jest ziele melisy (Melissae Herba), rzadziej stosuje się zebrane na początku kwitnienia liście melisy (Melissae Folium). Ziele melisy jest bogate we flawonoidy (naturalne przeciwutleniacze), witaminę C oraz sole mineralne. Zawiera też olejek eteryczny, który po roztarciu w dłoni liścia pachnie cytrynowo – jest to tzw. olejek melisowy. Powszechnie znane działanie melisy to przede wszystkim uspokojenie i wyciszenie lekko rozdrażnionego organizmu. Ponadto oczyszcza z toksyn, działa moczopędnie, wykrztuśnie, napotnie. Poprawia apetyt, działa rozkurczowo na układ trawienny. Jej szerokie spektrum działania obejmuje niemal cały organizm.

Melisa a bezsenność

Trudności z zasypianiem spowodowane wzmożonym wysiłkiem fizycznym, rozregulowaniem trybu życia, np. podczas sesji egzaminacyjnej mogą być wskazaniem do zastosowania łagodnego środka uspakajającego jakim jest melisa. Podobno pita podczas nauki wspomaga pamięć oraz koncentrację. Napar przygotowujemy z 1-2 łyżeczek suszonych liści zalanych wrzątkiem, zaparzamy 10-15 minut, przecedzamy. 1-2 szklanki tak przygotowanych ziół powinny w zupełności wystarczyć. Można też pić melisę w saszetkach, nie przekraczając dziennego spożycia podanego na opakowaniu. Należy pamiętać, że melisę podobnie jak wszystkie ziołowe preparaty należy stosować wyłącznie w zalecanych dawkach, ponieważ w nadmiarze powoduje rozdrażnienie i bezsenność. Nie jest też zalecana dzieciom do 12 roku życia.

Melisa może być jedynie środkiem wspomagającym leczenie bezsenności, która jest poważnym problemem dotykającym coraz większą liczbę osób. Dlatego jeżeli cierpisz na nawracające kłopoty ze snem, zasięgnij porady lekarza, być może przyczynę da się w prosty sposób zdiagnozować i usunąć.