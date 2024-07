Dżem figowy oferowany w sprzedaży jest niestety stosunkowo drogim smakołykiem. Figi również nie należą do najtańszych owoców. Jeżeli jednak uda nam się kiedyś trafić na atrakcyjną promocję tych pysznych owoców – nie wahajmy się, żeby kupić ich więcej i przyrządzić wspaniały dżem.

Figi mają pyszny, pełen ziarenek, lekko miodowy miąższ. Jest on bardzo delikatny w smaku, dlatego warto figowe przetwory wzbogacać cytrusowymi dodatkami. Zaostrzą one i odświeżą lekko mdłą nutę, a zawarte w nich pektyny naturalnie zagęszczą dżem. Konfitura z fig wyśmienicie komponuje się z serami oraz jest doskonałym smarowidłem do pieczywa oraz dodatkiem do owocowych smoothie czy ciastek. Poniżej znajdziesz dwa przepisy na dżem: z suszonych i świeżych fig.

Przepis na dżem figowy z pomarańczową nutą

Czas przygotowania: 60 minut + 2 h macerowania

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

1 kg świeżych fig, najlepiej ciemnofioletowych – dżem będzie miał piękną barwę,

1 szklanka cukru,

skórka otarta z 1 dużej pomarańczy,

2 łyżeczki cukru waniliowego lub laska wanilii,

pół szklanki soku z pomarańczy – najlepiej świeżo wyciśniętego,

pół łyżeczki cynamonu,

sok z połowy limonki, dzięki zawartym w nim pektynom dżem szybciej stężeje.

Sposób przygotowania:

1. Umyj i osusz figi. Pokrój każdą na około 5-6 części. Zalej je sokiem z pomarańczy. Dodaj sok z limonki, wanilię i cukier wymieszany z cynamonem i pomarańczową skórką. Wszystko wymieszaj i odstaw na 2 godziny w chłodne miejsce, w tym czasie owoce się zmacerują.

2. Po upływie tego czasu przełóż wszystko do rondelka i smaż na bardzo małym ogniu często mieszając do otrzymania pożądanej konsystencji.

3. Przełóż gorący dżem do wysterylizowanych wcześniej w piekarniku słoiczków. Jeżeli masz taką potrzebę dodatkowo zapasteryzuj.

Przepis na dżem z suszonych fig z octem balsamicznym

Czas przygotowania: 30 minut + 2 h moczenia

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

250 g suszonych fig,

pół szklanki cukru pudru,

¼ szklanki octu balsamicznego,

5 ziarenek pieprzu czarnego,

sok z połowy limonki.

Sposób przygotowania:

1. Zalej figi ciepłą wodą, tak by je przykrywała (około 1 szklanki) i odstaw do namoczenia na 2 godziny.

2. Zmiękczone figi pokrój w kawałki i wsyp do rondelka razem z połową wody, w której się moczyły.

3. Dodaj wszystkie pozostałe składniki – oprócz soku z limonki. Pamiętaj aby owinąć pieprz w kawałek gazy, tak by ziarenka nie przedostały się do dżemu.

4. Gotuj wszystko na małym ogniu, bardzo często mieszając.

5. Gdy dżem uzyska pożądaną konsystencję, zdejmij rondel z ognia, usuń pieprz i dodaj sok z limonki. Wymieszaj dobrze. Przełóż jeszcze ciepły do słoiczka. Gdy wystygnie włóż do lodówki.

Tak przygotowany dżem figowy doskonale sprawdza się nie tylko jako słodkie smarowidło, ale również jako ciekawy dodatek do pieczonych warzyw i dań mięsnych.

Smacznego!