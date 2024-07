Popularnym rodzajem napoju są koktajle warzywne, owocowe lub owocowo – warzywne. Do ich przyrządzenia niezbędnym narzędziem kuchennym jest blender.

Smoothie jest rodzajem koktajlu o gęstej konsystencji, który może zostać przyrządzony z warzyw lub owoców, jak również przez połączenie warzyw z owocami.

Smoothie – napój sprzyjający odchudzaniu

Jednym z popularniejszych sposobów na utratę zbędnych kilogramów jest stosowanie w diecie koktajli – smoothie. Podstawę napoju stanowią warzywa i owoce, które dostarczają organizmowi wielu składników odżywczych takich jak: błonnik pokarmowy – zwłaszcza gdy nie obiera się warzyw ani owoców, białka roślinnego, a przede wszystkim witamin i składników mineralnych. Mimo to, nie dostarczają one wszystkich niezbędnych do życia substancji, dlatego dieta składająca się wyłącznie lub głównie z koktajli nie jest zalecana.

Jak wykonać smoothie

Przygotowanie koktajlu zajmuje niewiele czasu. Niezbędnym do przyrządzenia smoothie narzędziem kuchennym jest blender. Wszystkie składniki uwzględnione w przepisie należy umieścić w naczyniu blendera. W przypadku szpinaku i jarmużu liście należy dokładnie umyć, natomiast ogórki, imbir i niektóre owoce obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Przygotowany koktajl można podawać ozdabiając go na przykład plasterkami limonki, cytryny, gałązkami selera naciowego. W upalne dni dobrym rozwiązaniem jest dodanie (przed zmiksowaniem) kostek lodu.

Smoothie ze szpinakiem

Popularnym rodzajem koktajli jest smoothie ze szpinakiem. Do wykonania koktajlu szpinakowo – migdałowego potrzeba:

około 1/3 szklanki świeżych liści szpinaku,

banan,

½ puszki mleka migdałowego,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,

6 kostek lodu.

Szpinakowe smoothie z dodatkiem imbiru

Składniki:

garść świeżych liści szpinaku – około 50 gramów,

około 8 g korzenia imbiru,

połowa banana,

1 szklanka soku jabłkowego.

Koktajl z jarmużem

Jarmuż jest warzywem, który obok szpinaku, jest najczęściej wybierany do przygotowania koktajli warzywnych. Aby wykonać smoothie z jarmużem, kiwi i bananem, należy użyć:

3 liście jarmużu,

1 kiwi,

1 banan,

½ szklanki mleka kokosowego,

½ szklanki soku z winogron,

1 łyżka soku z cytryny bądź limonki.

Koktajl wiosenny

Typowym warzywnym koktajlem jest smoothie z pietruszki i selera. Zaletą napoju jest to, że można przygotować go o każdej porze roku, gdyż warzywa te dostępne są przez cały rok. Niezbędne składniki:

4 pietruszki,

1 seler,

½ selera naciowego,

2 – 3 jabłka,

½ limonki.

Koktajl można ozdobić plasterkami limonki/cytryny i gałązkami selera naciowego.

Smoothie z ogórkiem i mango

Smacznym i zdrowym koktajlem jest smoothie z ogórkiem i mango. Do przygotowania go potrzebne są:

2 ogórki gruntowe lub ½ ogórka szklarniowego,

1 dojrzałe mango,

1 cm (około 8 gram) imbiru,

1 szklanka soku pomarańczowego.

