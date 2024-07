Jak jeść jarmuż? Na surowo, gotowany, blanszowany, pieczony, duszony, smażony. Jak przygotować jarmuż? Możesz dodawać go do zielonych koktajli, sałatek, zapiekanek, zup, past kanapkowych, pizzy a nawet wyciskać z niego sok. Jarmuż kiedyś był częstym gościem na stołach, na chwilę zapomniany znów wraca do łask. Wyglądem przypomina przerośniętą karbowaną sałatę, w smaku jest lekko pikantny, zbliżony do brokułu i kapusty z orzechową nutą. Ma jędrne, kruche, ciemnozielone liście. Właściwości odżywcze i smak jarmużu w krótkim czasie spowodowały, że stał jednym z głównych składników modnych, a przede wszystkim zdrowych dań.

Jarmuż: właściwości odżywcze

Jarmuż zawiera witaminę A, C, E oraz K, dzięki czemu pozytywnie wpływa na wzrok, skórę oraz układ krążenia. Ponadto znajdziemy w nim magnez, wapń, fosfor, żelazo (100 g jarmużu pokrywa 20% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek – jego wchłanianie ułatwia zawarta w jarmużu witamina C) i wysoką zawartość antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy walczących z wolnymi rodnikami. Jedzenie jarmużu wpływa pozytywnie na układ kostny, odpornościowy, obniża poziom cholesterolu oraz ciśnienie krwi. W Japonii używany jako suplement diety, pomocny w leczeniu wielu dolegliwości jest sok z jarmużu - aojiru, którego smak niestety jest trudny do zniesienia.

Jak przygotować jarmuż?

Sezon na jarmuż rozpoczyna się we wrześniu, wtedy możemy cieszyć się świeżymi, młodymi listkami tej rośliny. Później niestety stają się skórzaste i łykowate, w związku z czym nie nadają się już do jedzenia na surowo, a jedynie do termicznej obróbki. Przemrożenie jarmużu powoduje poprawę jego smaku. Jest on dosyć charakterystyczny i nie każdy za nim przepada. Istnieje wiele możliwości wykorzystania tej zdrowej rośliny.

Jarmuż smażony ze śmietaną i czosnkiem

Najprościej przygotować go tak jak szpinak – z czosnkiem i śmietaną. Jarmuż trzeba umieścić na dużym sitku i sparzyć wrzątkiem, po odsączeniu i podzieleniu na mniejsze fragmenty należy go usmażyć na maśle z dodatkiem oliwy. Gdy zmniejszy swoją objętość, dodaje się śmietanę 18%, czosnek i opcjonalnie suszone pomidory pokrojone w drobną kostkę. Całość należy doprawić solą i pieprzem oraz dusić ok 10 minut.

Zielone koktajle z jarmużu

Jarmuż sprawdza się świetnie w zielonych koktajlach - warzywnych i owocowych. Surowy ma najwięcej cennych składników odżywczych. Najprostszy jest koktajl z jarmużu i banana, doprawiony miodem, cynamonem i chili. Składniki należy umieścić w blenderze, dodać jogurt naturalny i zmiksować na gładki napój.

Orientalne danie z jarmużu

Jarmuż można przygotować także w stylu orientalnym. Sparzony i podsmażony na oleju z orzeszków ziemnych jarmuż należy zalać mlekiem kokosowym, dodać chili, sok z limonki, imbir i czosnek. Doprawić solą, sosem sojowym, kurkumą i pieprzem. Danie trzeba dusić około 15 minut, do zgęstnienia mleka kokosowego. Najlepiej smakuje z dodatkiem świeżej kolendry oraz ryżem jaśminowym lub basmati ugotowanym na sypko.

Czipsy z jarmużu

Surowy, podzielony na mniejsze kawałeczki jarmuż można wymieszać z oliwą i solą, a następnie upiec w piekarniku – w ten sposób powstaną bardzo smaczne i chrupiące chipsy.

Ponadto, z jarmużu można przyrządzać pyszne zupy, zapiekanki, pasty do pieczywa oraz dipy. Surowe lekko zblanszowane liście jarmużu stanowią bardzo ciekawy fundament lub dodatek do sałatek. Szczególnie dobrze komponuje się z imbirem, makaronem, ananasem i czosnkiem. Oprócz świeżego można również kupić suszony jarmuż.

Jarmuż zawiera szczawiany, przez co nie należy go nadużywać, ponieważ nadmiar szczawianów może negatywnie wpływać na pracę układu moczowego oraz kostnego.

