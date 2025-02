Agnieszka Kotońska robi furorę w "Królowej przetrwania", jednak fani pokochali ją głównie za występy w "Gogglebox", gdzie pojawia się u boku męża Artura Kotońskiego oraz syna Dajana. Gwiazda TTV właśnie opublikowała wpis, który wywołał ekscytację w sieci:

Agnieszka Kotońska nie ukrywa, że nie zawsze było jej w życiu łatwo. Gdy wraz z Arturem Kotońskim przeprowadzili się do Chodzieży, musieli zaczynać wszystko od zera. W młodym wieku zostali rodzicami, a los ich nie rozpieszczał. Wszystko zmieniło się po latach, kiedy postawili wszystko na jedną kartę i zgłosili się do programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Kotońscy to stara gwardia, która występuje w show od pierwszego sezonu. Na widzów czekają już nowe odcinki, które na antenie pojawią się już od 24 lutego:

Widzowie również nie ukrywają ekscytacji i nie szczędzą miłych słów Kotońskim.

Kotońska wielokrotnie podkreślała, że jej decyzja o odchudzaniu wynikała przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Nadprogramowe kilogramy powodowały złe samopoczucie i ograniczały jej codzienną aktywność. Nie było to łatwe – początki były pełne wyrzeczeń i momentów zwątpienia.

Przyznała, że kluczowym momentem było uświadomienie sobie, że jej styl życia wymaga diametralnej zmiany. Wsparcie najbliższych oraz determinacja sprawiły, że postawiła wszystko na jedną kartę. Przemiana Agnieszki Kotońskiej nie była efektem cudownej diety, ale konsekwencji i zdrowych nawyków. Oto, co zmieniła w swoim życiu:

Jak sama mówi, najtrudniejszy był pierwszy rok, kiedy musiała całkowicie zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia. Jednak konsekwencja i chęć zmiany doprowadziły ją do wymarzonej sylwetki. Agnieszka Kotońska stała się nie tylko inspiracją i motywacją dla swoich fanek, ale jednocześnie ofiarą hejtu.

Agnieszka i Artur Kotońscy nie mają łatwo. Popularność sprawiła, że od lat mierzą się z hejtem. Ludzie oceniają nie tylko ich wygląd, ale także rodzinne relacje. Starają sobie jednak z tym radzić, a jednocześnie uświadamiają innych, jak taka sytuacja może wpłynąć na człowieka, który nie będzie gotowy, by taką walkę podjąć.