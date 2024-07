Rosół wegetariański powinien zawierać więcej przypraw niż tradycyjny rosół na mięsie. Charakterystyczny dla rosołu smak można uzyskać dzięki dodaniu oleju i sosu sojowego. Zupę należy gotować około trzech godzin, by warzywa i przyprawy oddały pełen aromat.

Rosół to najbardziej tradycyjna zupa w naszym kraju. Od lat króluje na polskich stołach, zwłaszcza podczas niedzielnych obiadów. Przypisuje mu się także znaczenie lecznicze i regeneracyjne. Mimo że wiele osób nie wyobraża sobie tej zupy bez kury czy kaczki, rosół w wersji wegetariańskiej jest równie smaczny i ma podobne właściwości, jak ten gotowany na mięsie.

Rosół jarski to nie to samo, co bulion warzywny. Rosół jest od bulionu dużo bardziej aromatyczny, dłużej się go gotuje, ma głębszy kolor i smak.

Przepis na aromatyczny rosół wegetariański

Składniki na około 10 porcji:

2,5 litra wody,

3 marchewki,

2 cebule,

2 pietruszki,

1 korzeń selera,

liście pora,

natka i łodyżki pietruszki,

łodyżka lubczyku (można zastąpić zmielonym lubczykiem),

1 łyżka oleju roślinnego (na przykład słonecznikowego, rzepakowego, z pestek winogron),

10 ziaren pieprzu,

4 liście laurowe,

4 ziarna ziela angielskiego ,

, 2 goździki,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki sosu sojowego,

1/2 łyżeczki mielonej kurkumy ,

, 1 łyżeczka soli,

opcjonalnie: kawałek świeżego imbiru, suszone grzyby (na przykład borowiki), żurawina, suszone śliwki, jagody goji.

Czas przygotowania: 1,5 - 3 godziny

Stopień trudności: Łatwy

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, łupiny włóż do garnka, a wnętrze przekrój na pół i opal na kuchence lub w piekarniku.

Resztę warzyw dokładnie umyj, nie obieraj i nie krój.

. Wszystko włóż go garnka, dodaj pietruszkę, lubczyk i pora oraz ewentualnie dodatkowe składniki według uznania (na przykład grzyby lub śliwki). Dodaj przyprawy i sól. Całość zalej wodą i gotuj na średnim ogniu do momentu zagotowania.

Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejsz gaz na minimalny i gotuj dalej pod przykryciem. Idealny czas gotowania to 3 godziny.

Rosół nabierze wtedy pełnego smaku i aromatu. Jeśli nie możesz tyle czekać, wystarczy gotować go przez 60-70 minut. Ugotowany rosół przecedź przez sito. Na koniec dociśnij warzywa, by wypuściły soki do garnka.

Rosół wegetariański podawaj z makaronem, liśćmi pietruszki i ugotowaną marchewką.

Najważniejsze zasady przygotowaniu rosołu wegetariańskiego

Jednym z sekretów smacznego rosołu jest długi czas gotowania, czyli nawet 3 godziny. Składniki gotujące się na wolnym ogniu dochodzą powoli i nadają zupie bogaty smak, którego nie da się osiągnąć w przyspieszonym tempie. Równie ważne są warzywa dobrej jakości, ponieważ są one podstawą tego typu rosołu.

Najlepiej kupować warzywa sezonowe, świeże i nie pochodzące z importu. Najwięcej smaku znajduje się w skórce warzyw, dlatego nie należy ich obierać przed gotowaniem. Wystarczy je dokładnie wyszorować. Aby zupa przypominała w smaku tradycyjny mięsny rosół, a nie bulion warzywny, koniecznie należy do niego dodać sos sojowy i odrobinę oleju roślinnego. Te składniki z powodzeniem zastąpią tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i nadadzą rosołowi smak umami, potocznie nazywany piątym smakiem. W tradycyjnym rosole smak umami nadają mięsne, wysokobiałkowe produkty. Żeby rosół nabrał pięknego, złocistego koloru, dodaje się do niego odrobinę kurkumy.

