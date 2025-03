W najbliższą sobotę, 29 marca o godzinie 13:25, na antenie TVP2 zadebiutuje nowy program kulinarny „Rosół polski”. To wyjątkowa propozycja dla miłośników kuchni i tradycji, która ma na celu przybliżenie widzom zapomnianych potraw oraz regionalnych smaków, które przez wieki towarzyszyły Polakom.

Prowadzącymi program są Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron – duet szefów kuchni, który nie tylko gotuje, ale również opowiada historie ukryte w dawnych przepisach. Celem serii jest przypomnienie o polskim dziedzictwie kulinarnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, oraz pokazanie, że polska kuchnia to złożone zjawisko z wielowiekową tradycją.

Premierowy odcinek programu został nagrany na terenie pałacu w Wilanowie. To właśnie tam Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron spotkali się z profesorem Dumanowskim – historykiem specjalizującym się w kulinariach. Wspólnie podjęli się próby odtworzenia przepisu na gąszcz z „Compendium Ferculorum”, jednej z najstarszych polskich książek kucharskich. Danie to powstało z cebuli, jabłek, rodzynek i pasternaku.

W programie widzowie będą mogli poznać nazwy i smaki dań, które współczesnym Polakom mogą wydawać się zupełnie nieznane, jak choćby bigosek śpikowy, umrzyk czy wspomniany gąszcz. W jednym z fragmentów odcinka pojawia się również jeden z niewielu kowali w Polsce, który wykuwa noże z damastu – jego obecność podkreśla również związek kuchni z rzemiosłem.

„Rosół polski” to nie tylko program kulinarny, ale i opowieść o historii, kulturze i zwyczajach. Każdy odcinek to okazja do poznania nie tylko przepisów, ale i ich pochodzenia, symboliki oraz społecznego znaczenia. Jak podkreśla Aleksander Baron, program ma przypominać, że jedzenie od zawsze pełniło ważną funkcję społeczną – łączyło ludzi i było elementem wymiany międzykulturowej:

Rosół polski to gar, w którym warzy się opowieść o nas, Polakach, o naszej historii, tradycjach i zwyczajach, o międzykulturowej wymianie, do której dochodziło przez wieki na naszej ziemi. Chcemy jak najszerzej przedstawić i opowiedzieć o tym, co składa się na tę fantastyczną część kultury, jaką jest kuchnia i stół, przy którym od wieków spotykają się ludzie. Chcemy pokazać, że kuchnia polska to zjawisko złożone, budowane przez wiele wieków, które może zaskoczyć zarówno nas, Polaków, jak i tych, którzy odwiedzą nasz kraj

- mówi kucharz Aleksander Baron.