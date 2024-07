Wegańska kolacja to np. guacamole z chrupiącymi grzankami i pomidorowo-czosnkowo-bazyliowy krem. Potrawy te są zdrowe, sycące i niskokaloryczne.

Przygotowując kolację dla wegan pamiętaj, by nie używać żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Dlatego, oprócz mięsa (ryby też zaliczają się do tej grupy), nabiału, jajek, mleka nie dodawaj też np. miodu. Pamiętaj też, że różnego rodzaju gotowe produkty takie jak ciastka, czekolada, sos czy pieczywo w składzie zawierają np. mleko czy jajka, przez co nie są wegańskie.

Wegańska kolacja: przepis na pomidorowy krem i grzanki z guacamole

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki guacamole:

2 dojrzałe awokado, najlepiej odmiana Hass,

pół łyżeczki soku z cytryny,

1 mała czerwona cebulka – opcjonalnie można jej nie dodawać,

1 świeży ogórek gruntowy lub ½ szklarniowego,

2 ząbki czosnku ,

, sól, pieprz,

ulubione pieczywo.

Składniki na krem z pomidorów:

2 małe marchewki,

pół małego pora,

1 średniej wielkości ziemniak,

2 grube plastry selera,

1 mała pietruszka,

2 puszki pomidorów bez skórki,

2-3 ząbki czosnku,

szczypta chili,

olej,

3-4 łyżki sosu sojowego jasnego,

garść listków świeżej bazylii.

Sposób przygotowania:

1. Obierz warzywa na zupę, pokrój je w kostkę i podsmaż delikatnie na odrobinie oleju. Dodaj sos sojowy i zalej 1 l wody.

2. Gdy warzywa będą miękkie, dodaj pomidory wraz z sokiem i zagotuj.

3. Zblenduj całość na gładki krem z listkami bazylii, chili i czosnkiem. Dopraw do smaku i ponownie zagotuj.

W czasie, gdy zupa będzie się gotowała, przygotuj guacamole.

1. Awokado przekrój dookoła pestki. Wydrąż środki łyżeczką do miski i rozgnieć widelcem. Ważne jest, aby awokado było dojrzałe, tylko wtedy jest pyszne i ma masłową konsystencję.

2. Do awokado dodaj startego i odsączonego z soku ogórka, przeciśnięty przez praskę czosnek, startą na tarce cebulkę i sok z cytryny. Przypraw do smaku. Wymieszaj wszystko na gładką masę i odstaw do lodówki do schłodzenia.

Przygotuj grzanki do guacamole: pokrój pieczywo w kromki i podpiecz je na suchej patelni lub w piekarniku.

Guacamole podaj w miseczce na stole. Oprócz pieczywa doskonale smakuje również z krakersami lub selerem naciowym. Krem z pomidorów udekoruj listkiem bazylii.

Smacznego!

