Klaudia El Dursi kontra góra mięsa. Fanka: "Jaki jest cel tego filmu?"

Klaudia El Dursi pokazała, jak porcjuje ogromną ilość mięsa. "Choć sama nie przepadam za mięsem, to moi chłopcy nadrabiają z nawiązką". By zaspokoić ich potrzeby, musi się zaopatrzyć: "Później te 20 kg muszę oporządzić". Niektórzy nie mogą na to patrzeć: "Nie zobaczyłam dzisiaj nic równie obrzydliwego".