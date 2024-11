O rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli media zaczęły rozpisywać się na początku października br. Para ponoć podjęła decyzję o zakończeniu swojego małżeństwa już we wrześniu, jednak oficjalnie potwierdziła krążące na ten temat plotki dopiero na początku listopada, kiedy to aktorka wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego.

Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. (...) Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na moje dzieci. Żeby było dobrze - powiedziała w programie Kuby Wojewódzkiego, aktorka

Niedługo potem również Maciej Pela porozmawiał na ten temat w "Dzień Dobry TVN". Nic więc dziwnego, że fani, a także paparazzi, z jeszcze większą uwagą zaczęli śledzić ich dalsze kroki i poczynania. Co zatem u nich słychać? Jak się okazało, Maciej Pela coraz śmielej wkracza w instagramowy świat, a z kolei Agnieszki Kaczorowskiej nie opuszczają paparazzi. Tym razem przyłapali ją podczas wypadu po pizzę.

Tak Maciej Pela spędza czas po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Maciej Pela nie ukrywał, że rozstanie z Agnieszką Kaczorowską było dla niego trudnym i bolesnym doświadczeniem. Wygląda jednak na to, że powoli staje już na nogi i układa swoją nową rzeczywistość. Maciej Pela wrócił bowiem do tanecznych zajęć, częściej pokazuje się w telewizji, a także rozkręcił swojego Instagrama. Ostatnio nawet zorganizował transmisję live, podczas której gotował rosół i urządził pogadankę ze swoimi obserwatorami.

Tam się ,,pyrka'' rosół i będzie się ,,pyrkać''. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za tego live. Było super i było Was tutaj prawie 13 tysięcy przez cały live. (...) Jeszcze raz dzięki, było naprawdę fajnie i dobrej nocki, gotujcie ile wlezie, naprawdę! - podsumował szczęśliwy Maciej Pela po live

Co więcej, tancerz zapowiedział, że od teraz częściej będzie gotował "razem" ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Wygląda na to, że spodobała mu się taka forma "spędzania czasu" ze swoimi fanami i sprawia mu to dużo przyjemności.

Agnieszka Kaczorowska przyłapana przez paparazzi

Tymczasem Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu z Maciejem Pelą dość regularnie spotyka na swojej drodze paparazzi. Ostatnio fotoreporterzy "przyłapali" Agnieszkę Kaczorowską, gdy ta wybrała się na wizytę do kosmetyczki. Tym razem spotkali zaś gwiazdę na jednej z warszawskich ulic.

Jak się okazało, Agnieszka Kaczorowska zaparkowała swoje czarne BMW i pomknęła do jednego z warszawskich lokali gastronomicznych.

Aktorka postanowiła wziąć pizzę na wynos oraz coś ciepłego do picia. Pogoda tego dnia niestety nie dopisywała - wiatr i deszcz sprawiły, że Agnieszka Kaczorowska z trudem otwierała drzwi.

Jak widać, byli partnerzy powoli układają swoją nową rzeczywistość. Na razie jednak nie ma oficjalnej informacji na temat tego, kiedy Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela formalnie rozwiążą swoje małżeństwo.

