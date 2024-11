Tomasz Wygoda, tancerz i choreograf, który od dwóch edycji sędziuje "Taniec z Gwiazdami", podczas wywiadów w mediach jednoznacznie dał do zrozumienia, że między Maciejem Zakościelnym a Sarą Janicką istnieje bliska relacja. Jak sam powiedział, „Każdy to widzi, to co będziemy ukrywać”. Czy rzeczywiście Zakościelny i Janicka mają się ku sobie?

Tomasz Wygoda wygadał się w sprawie Zakościelnego i Janickiej

Plotki o romansie Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej pojawiły się po ich pierwszych występach na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Media szybko zaczęły spekulować, że intensywna współpraca i spędzanie czasu na parkiecie mogły zbliżyć ich do siebie.

Sara Janicka zdobyła popularność jako utalentowana tancerka programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie zyskała sympatię widzów swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z kolei Maciej Zakościelny od lat uchodzi za jednego z najprzystojniejszych i najbardziej charyzmatycznych aktorów w Polsce, co czyni go częstym obiektem zainteresowania plotkarskich mediów. Razem tworzą parę idealną, co przekłada się na wysokie wyniki w programie tanecznym. Teraz Tomasz Wygoda wyjawił, że Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką może łączyć coś więcej.

Największym punktem zapalnym w całej sprawie była wypowiedź jurora "Tańca z Gwiazdami". W wywiadzie dla jednego z portali wyraził on swoje zdanie na temat relacji Zakościelnego i Janickiej. Choreograf stwierdził, że nie ma wątpliwości co do bliskiej relacji tej dwójki.

Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. (...) To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać - powiedział Wygoda w rozmowie z Kozaczkiem.

Choć Wygoda nie podał żadnych szczegółów, jego słowa zostały odebrane jako potwierdzenie spekulacji. Nie jest to jednak oficjalne oświadczenie żadnej ze stron, co pozostawia sprawę otwartą dla kolejnych domysłów.

Media natychmiast podchwyciły temat. Portale plotkarskie i lifestyle’owe zaczęły publikować artykuły analizujące każdy krok Zakościelnego i Janickiej. Internauci również nie pozostali obojętni – w komentarzach dominują zarówno entuzjastyczne reakcje, jak i głosy sceptyczne.

Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych zwracają uwagę na to, że Sara Janicka i Maciej Zakościelny dotychczas nie potwierdzili ani nie zaprzeczyli informacjom, co daje pole do dalszych spekulacji. Z kolei inni podkreślają, że ich prywatność powinna być respektowana. Co więcej, Sara Janicka jest mężatką, więc fani sugerują, że romans nie jest prawdopodobny.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka już za dwa dni zatańczą ostatni raz na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Czy uda im się zdobyć Kryształową Kulę? Okaże się już niebawem!

