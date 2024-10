Roksana Węgiel i Kevin Mglej odkąd zaczęli się ze sobą spotykać, nie schodzą z pierwszych stron gazet. Duże zainteresowanie od samego początku budził bowiem fakt, że ukochany jest o 8 lat starszy od nastoletniej gwiazdy i ma już dziecko z poprzedniego związku. Para nie patrząc na komentarze innych, postanowiła się pobrać i wygląda na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Teraz Roxi postanowiła pokazać, jak wygląda ich codzienność po ślubie i jak Kevin zajmuje się obowiązkami domowymi. Musicie, to zobaczyć!

Jestem pod wrażeniem, tego co zrobił Kevin Mglej. Taki mąż to skarb

Roksana Węgiel szturmem podbiła polski show-biznes i jest pod nieustanną lupą mediów. 25 sierpnia 19-latka i jej ukochany Kevin Mglej udali się do kościoła pw. świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, by ślubować przed Bogiem miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Para swój ślub do samego końca chciała utrzymać w wielkiej tajemnicy, dlatego zatrudnieni usługodawcy, o tym, że pracują dla Roksany Węgiel, dowiedzieli się tuż przed uroczystością. Roxie i Kevin przed ślubem zaangażowali najlepszych specjalistów, a nad wszystkim czuwała niekwestionowana ekspertka w tej dziedzinie - Izabela Janachowska, która pomogła m.in. stworzyć włoski klimat i czuwała nad całą oprawą.

Gdy emocje po ślubie nieco opadły Roxie postanowiła skupić się na pracy, a także planowała wyruszyć w swoją trasę koncertową, nad którą pracowała od dłuższego czasu. Wszystkie te plany zostały jednak szybko przekreślone. Roksana Węgiel trafiła do szpitala i wyszło na jaw, że 19-latka usłyszała jednoznaczną diagnozę.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć, ciężko jest przystopować jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać - wyznała Roksana Węgiel w oświadczeniu.

Ze względu na stan zdrowia Roksana Węgiel postanowiła odwołać trasę koncertową i skupić się na zdrowiu. W tym wszystkim cały czas oczywiście wspiera ją ukochany mąż Kevin Mglej. Para postanowiła udać się na kilka dni za granicę, a po powrocie do Polski, Kevin nie przestaje rozpieszczać ukochanej. Ostatnio, gdy Roxie otworzyła oczy, czekał na nią imponujący bukiet róż. Tym razem Roxie Węgiel postanowiła pochwalić się na Instagramie, tym jak jej małżonek pomaga w obowiązkach domowych. 19-latka dodała zdjęcie, na którym widać jak Mglej wziął się za rąbanie drewna.

Porąbane @kevinmglej drwal - napisała Roksana, publikując filmik z mężem w roli głównej.

Śledzicie losy Roksany Węgiel i Kevina Mgleja za pośrednictwem mediów społecznościowych?

