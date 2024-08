Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek to jedna z najulubieńszych par polskiego show-biznesu. Poza życiem prywatnym łączy ich również praca prezenterów. Dotychczas byli zatrudnieni w TVP, jednak w ostatnim czasie się to zmieniło i otrzymali angaż w Polsacie. Wygląda na to, że wszystko układa się pomyślnie, jednak teraz Maciej Kurzajewski zaskoczył fanów swoimi słowami. Sprawdźcie, o co chodzi!

Reklama

Maciej Kurzajewski zaskoczył fanów

Niedawno odbyła się ramówka Polsatu, podczas której prezentowane były wszystkie programy, których fani mogą spodziewać się od września na antenie Polsatu. Nie zabrakło oczywiście flagowych pozycji, takich jak: "Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Przyjaciółki". Jednak w tym sezonie stacja postawiła na wiele nowości, a wśród nich dwa programy z udziałem Katarzyny Cichopek- "Moja mama i Twój tata", a także program śniadaniowy "Halo tu Polsat", w którym aktorka wcieli się w rolę gospodyni. Podczas ramówki widzowie mogli dowiedzieć się, że wraz z Kasią Cichopek śniadaniówkę poprowadzi Maciej Kurzajewski!

Teraz na profilu Katarzyny Cichopek pojawiła się wyjątkowa rolka, w której widzowie mogli zobaczyć backstage konferencji Polsatu. Aktorka wraz z ukochanym opowiadała o swoich emocjach związanych z eventem:

Bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. To nie jest moja pierwsza ramówka Polsatu, ale Twoja jest pierwsza! - zwróciła się do Macieja Kurzajewskiego.

Maciej Kurzajewski nie zastanawiając się długo od razu wypalił:

I dlatego ten pierwszy raz jest najlepszy! Czekam z niecierpliwością

W komentarzach fani byli wyraźnie podzieleni:

Zobacz także

To jakaś kpina

Boże znowu oni?!

Oni są tacy sztuczni, że nie mogę patrzeć - grzmią fani.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogli jednak liczyć na ciepłe słowa od swoich widzów:

Fajnie widzieć Was razem

Miło Was widzieć radosnych, Kasia jest śliczna

Cudowni prowadzących. Tak bardzo Was lubię!

A Wy? Cieszycie się, że to właśnie Kasia i Maciej poprowadzą śniadaniówkę "Halo tu Polsat"?

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek szczerze o początkach związku z Maciejem Kurzajewskim: "Przetrwaliśmy trudne momenty"