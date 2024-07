Lemoniada arbuzowa to zdrowy i orzeźwiający napój, idealny na letnie upały. W wersji na przyjęcie można podać ją w naturalnym dzbanku stworzonym ze skórki arbuza.

Reklama

Pomysł na lemoniadę z arbuza

Składniki:

jedna sztuka, ok. 1,5 kilograma dojrzałego arbuza,

3 cytryny,

1 litr wody gazowanej,

kostki lodu,

listki świeżej mięty.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwy

Zobacz także

Sposób przygotowania:

Arbuz przekroić i wydobyć z niego miąższ. Pokroić go na kawałki. Aby pozbyć się pestek, umieścić arbuza w naczyniu o płaskim dnie i rozdrobnić tłuczkiem do ziemniaków. Tak przygotowany miąższ należy przecedzić przez drobne sitko wprost do dzbanka, w którym podana ma być lemoniada.

Wycisnąć sok z cytryn i wymieszać z arbuzem. Uzupełnić wodą gazowaną.

Jeśli arbuz był dojrzały, lemoniada powinna być wystarczająco słodka. W razie konieczności można dosłodzić ją miodem .

. Napój podawać w szklankach ze słomką, z lodem i listkiem mięty lub plasterkiem cytryny czy kiwi.

Smacznego!

W sytuacji, gdy lemoniada ma być napojem na imprezie lub przyjęciu można podać ją w nieco inny sposób – wykorzystać skórkę owocu jako naczynie. Aby przygotować taki arbuzowy dzbanek należy odciąć górną 1/3 część arbuza. Dolną część należy delikatnie ściąć, aby arbuz mógł samodzielnie stać. Napój przygotowuje się jak w powyższym przepisie. Przed podaniem naturalny dzbanek można zawinąć z wierzchu folią i odstawić do lodówki do schłodzenia. W wersji na przyjęcie dla osób dorosłych opcjonalnie można dodać do lemoniady wybrany alkohol i podawać w formie ponczu.

Arbuz właściwości.

Za arbuzem przemawiają nie tylko walory smakowe, ale również jego właściwości, które są korzystne dla zdrowia i urody. Pomaga między innymi regulować ciśnienie krwi i poziom trójglicerydów, dzięki czemu chroni układ krążenia. Dodatkowo wpływa korzystnie na przemianę materii, a dzięki temu, że w 92% składa się z wody jego zawartość kaloryczna jest bardzo niska (30 kcal na 100 gramów). Ponadto arbuz jest bogatym źródłem antyoksydantów, dzięki czemu spowalnia proces starzenia się skóry. Dlatego arbuz to owoc świetnie nadający się na zdrową i pyszną lemoniadę.

Reklama