Informacja o śmierci Kim Sae-ron wstrząsnęła branżą filmową oraz fanami na całym świecie. Aktorka została znaleziona martwa w swoim domu w Seongsu-dong, we wschodnim Seulu. Miała zaledwie 24 lata. Śmierć Kim Sae-ron to ogromna strata dla koreańskiego przemysłu filmowego i telewizyjnego. Jej niezwykły talent i niezapomniane role pozostaną w pamięci widzów na długo. Co się wydarzyło?

Gwiazda koreańskiego kina znaleziona martwa w Seulu. Kim była Kim Sae-ron?

Jak podaje Reuters, 24-letnia Kim Sae-ron została znaleziona martwa w swoim domu w Seongsu-dong, we wschodnim Seulu. Lokalne służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić przyczynę zgonu. Wiadomość o jej nagłym odejściu wstrząsnęła fanami i środowiskiem filmowym, wywołując liczne spekulacje na temat tego, co mogło się wydarzyć. Dokładne okoliczności śmierci Kim Sae-ron nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione.

Kim Sae-ron rozpoczęła swoją karierę aktorską już jako dziecko, zdobywając uznanie za rolę w filmie "A Brand New Life" (2009). W produkcji tej wcieliła się w dziewczynkę porzuconą przez ojca, co przyniosło jej pierwsze międzynarodowe wyróżnienia. Już w tak młodym wieku wykazywała niezwykły talent, który wyróżniał ją na tle innych młodych aktorów.

Jej przełomowa rola przyszła w 2010 roku, kiedy wystąpiła u boku Won Bina w filmie "The Man from Nowhere". Film okazał się wielkim hitem kasowym i ugruntował pozycję Kim Sae-ron jako jednej z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. Kim Sae-ron zyskała także popularność wśród międzynarodowej publiczności dzięki roli w serialu Netflixa "Bloodhounds", co umocniło jej status w branży filmowej. Była uważana za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia w Korei Południowej.

W 2022 roku jej kariera napotkała poważne przeszkody, gdy została aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu. Po incydencie Kim wycofała się z życia publicznego i skupiła na sprawach osobistych. Jej reputacja w branży filmowej uległa osłabieniu, jednak wielu fanów liczyło na jej powrót na ekran.

Czy Kim Sae-ron zagrała w "Squid Game"?

Kim Sae-ron nie wystąpiła w popularnym serialu Netflixa "Squid Game". Choć była jedną z rozpoznawalnych młodych aktorek Korei Południowej, nie miała żadnego związku z tą produkcją. Wiele osób mogło błędnie kojarzyć jej nazwisko ze "Squid Game" ze względu na podobieństwo do innej aktorki z obsady – Jung Ho-yeon, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli Kang Sae-byeok. Warto jednak zauważyć, że inna aktorka, Lee Joo-sil, znana z roli w "Squid Game", zmarła na początku lutego 2025 roku.

Odejście Kim Sae-ron wywołało falę emocjonalnych reakcji zarówno wśród fanów, jak i kolegów z branży. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów upamiętniających jej talent oraz dorobek artystyczny. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

