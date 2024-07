Koktajl z truskawek i mleka lub jogurtu będzie świetny, gdy doda się do niego nutkę wanilii. Można wykorzystać do tego celu jogurt waniliowy, cukier waniliowy albo ekstrakt z wanilii.

Koktajl z truskawek powinien też być osłodzony, by podkreślić kwaskowaty smak owoców. W zależności od tego, czy się go dosładza, czy nie, a także od tego, jaki produkt mleczny został dodany, koktajl truskawkowy ma od 80 kcal do 160 kcal.

Składniki:

½ kg truskawek,

½ l jogurtu naturalnego, kefiru, maślanki, mleka lub jogurtu waniliowego,

3 łyżki cukru, miodu lub innej substancji słodzącej.

Sposób przyrządzenia:

Truskawki dokładnie umyj w zimnej wodzie, potem oderwij im szypułki i jeszcze raz, ale krótko, opłucz . Długie moczenie truskawek pozbawionych szypułek powoduje ich rozwodnienie i utratę części walorów smakowych. Jeśli korzystasz z mrożonych owoców, musisz je rozmrozić przynajmniej częściowo, by dały się rozdrobnić blenderem.

Do naczynia włóż owoce, dodaj cukier lub inną substancję słodzącą, pół litra jogurtu waniliowego i zmiksuj wszystko na gładką masę. Jeśli używasz innego produktu mlecznego, dodaj cukier waniliowy lub ekstrakt z wanilii.

Wskazówka: Jeśli koktajl jest zbyt gęsty, dodaj odrobinę mleka i zmiksuj go ponownie.

Koktajl z truskawek przelej do wysokich szklanek, ozdób całymi owocami i listkami świeżej mięty.