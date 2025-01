Marcin Wicha urodził się w 1972 roku w Warszawie i był jednym z najważniejszych polskich pisarzy współczesnych. Zasłynął przede wszystkim jako eseista, autor książek dla dzieci oraz grafik. Jego literacka kariera była pełna sukcesów, a czytelnicy i krytycy cenili jego twórczość. Wicha był znany z wnikliwych obserwacji codzienności, które w jego książkach zyskiwały głęboki wymiar refleksji nad życiem i przemijaniem. Jednym z jego największych sukcesów była książka "Rzeczy, których nie wyrzuciłem", która zdobyła Nagrodę Nike.

Marcin Wicha był jednym z najpopularniejszych, ale i najbardziej docenianych pisarzy i grafików. Za wspomnianą już książkę "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" zdobył nie tylko literacką Nagrodę Nike, ale również Paszport Polityki i Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza. W jego dorobku artystycznym znajdują się również książki "Jak przestałem kochać design" czy "Kierunek zwiedzania", która została wyróżniona nagrodą im. Andrzeja Siemka. Marcin Wicha tworzył również książki dla najmłodszych. Pisarz stworzył dla dzieci takie tytuły jak: "Wielka księga Klary", "Niezwykła historia Sebastiana Van Pirka" czy "Klara: proszę tego nie czytać". Marcin Wicha pracował jako grafik w "Tygodniku Powszechnym", ale współpracował również z "Polityką", "Dziennikiem" i "Gazetą Wyborczą".

W sobotni poranek, 25 stycznia, wszystkie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Marcina Wichy. Informację o jego odejściu przekazała m.in. redakcja Polityki. Głos zabrał również dziennikarz Michał Nogaś.

Śmierć pisarza w poruszających słowach skomentowała również Justyna Sobolewska z "Polityki".

On nas uczulał na słowa i na to, żeby nie nadużywać wielkich liter i patosu. Nie możemy teraz napisać, że był wielkim pisarzem, a przecież był. Tylko powinniśmy znaleźć inne słowo. On by potrafił

napisała Justyna Sobolewska.