Maria Bakka-Gierszanin, najstarsza aktorka Szczecina, zmarła w wieku 102 lat. Przez wiele dekad była związana z Teatrem Polskim w Szczecinie, stając się nie tylko częścią lokalnej sceny teatralnej, ale i jej symbolem. Odejście tej wybitnej artystki to ogromna strata dla środowiska artystycznego i mieszkańców miasta.

Maria Bakka-Gierszanin była wyjątkową postacią szczecińskiego świata kultury. Urodzona w 1922 roku, przeżyła ponad sto lat, stając się żywym świadkiem historii polskiego teatru. Urodziła się w Warszawie, ale jej życie było związane przede wszystkim ze Szczecinem, gdzie odcisnęła swój niezatarty ślad w lokalnej społeczności artystycznej. W trakcie swojej kariery aktorskiej zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Na scenie była nie tylko aktorką, ale i mentorką dla młodszych pokoleń. Jej profesjonalizm, charyzma oraz zaangażowanie sprawiły, że stała się wzorem do naśladowania.

Najważniejszym etapem kariery Marii Bakki-Gierszanin było jej wieloletnie zaangażowanie w działalność Teatru Polskiego w Szczecinie. To właśnie na tej scenie stworzyła wiele niezapomnianych ról, które zyskały uznanie publiczności. Teatr Współczesny był dla niej drugim domem, a dla widzów – miejscem, gdzie mogli doświadczyć jej niezwykłego talentu. Przez lata uczestniczyła w wielu prestiżowych przedstawieniach, przyczyniając się do rozwoju kultury teatralnej w regionie.

Bardzo smutna wiadomość do nas dotarła. 31 grudnia 2024 zmarła, w wieku 102 lat, wieloletnia aktorka naszego teatru, Maria Bakka – Gierszanin. (...) Z naszym teatrem aktorka współpracowała także po przejściu na emeryturę. W 2009 roku Pani Maria zagrała główną rolę w przedstawieniu pt. ''Dawno temu dziś'' - miała wtedy 87 lat. Za rolę Babki w tej inscenizacji była nominowana do nagrody w prestiżowym plebiscycie teatralnym Pomorza Zachodniego pn. ''Bursztynowy Pierścień''. Z kolei w 2012 roku, mając 90 lat, aktorka wystąpiła w spektaklu: ''Sedinum, prochy i rock and roll''. Rodzinie Pani Marii składamy wyrazy współczucia

