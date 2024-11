Media obiegła smutna informacja o śmierci cenionego muzyka Macieja Łukaszuka, artysta miał zaledwie 42 lata. Informację o jego śmierci przekazał jego brat. Również Warszawska Opera Kameralna pożegnała muzyka w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

Nie żyje ceniony muzyk. "Nie ma słów, żeby opisać pustkę, jaką po sobie pozostawił"

Wiadomość o śmierci Macieja Łukaszuka wstrząsnęła jego przyjaciółmi, współpracownikami i fanami. Artysta, który był niezwykle ciepłą osobą o wielkiej pasji do muzyki, pozostawił po sobie pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. Informację o śmierci przekazał brat Macieja w mediach społecznościowych.

04.11.2024 na zawsze zapisze się w kolorze czarnym w moim kalendarzu. 42 lata 8 miesięcy i 25 dni - tyle podążał wyboistą ścieżką życia mój Brat Maciej Łukaszuk. Ta wartość niestety nigdy juz nie wzrośnie... Odszedł na własnych warunkach, przegrywając po długiej walce z mrocznymi demonami choroby.Nie ma słów, żeby opisać pustkę, jaką po sobie pozostawił... Nie ma słów, żeby napisać cokolwiek... - napisał.

Również Warszawska Opera Kameralna pożegnała muzyka we wpisie na Facebooku.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci wybitnego instrumentalisty, wieloletniego pracownika Warszawskiej Opery Kameralnej, filaru Zespołu Instrumentów Dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Macieja Łukaszuka(...) Wraz z odejściem Macieja, tracimy wirtuoza, wspaniałego człowieka, dla wielu wręcz mentora. Ludzie odchodzą, pozostaje po nich dorobek dzieła. W wypadku Macieja Łukaszuka tym piękniejszy, bowiem spisany nutami, frazami, tym wszystkim, co pozostawia nam po sobie. - przekazano.

Maciej Łukaszuk był wyjątkowym muzykiem, który poświęcił życie popularyzacji muzyki dawnej. Jego talent oraz oddanie sztuce przyciągały uwagę zarówno polskich, jak i zagranicznych miłośników muzyki. Był absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To właśnie tam kształtował swój warsztat, który stał się fundamentem dla jego późniejszej, wybitnej kariery.

Maciej Łukaszuk miał okazję współpracować z wieloma znanymi osobistościami ze świata muzyki. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Leszek Możdżer, ceniony pianista jazzowy, z którym Łukaszuk wielokrotnie występował na scenie. Łukaszuk wnosił do współpracy unikalne podejście do muzyki, co wzbogacało twórczość Możdżera oraz innych artystów, z którymi miał okazję współpracować. Muzyk miał również okazję brać udział w popularnych programach telewizyjnych, występując między innymi z Justyną Steczkowską. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

