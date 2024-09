Barbara Horowianka zagrała w kilkudziesięciu produkcjach w swojej karierze, a w kilku z nich pojawiła się nawet u boku swojego męża. Niestety po jego śmierci aktorka odsunęła się nieco w cień. W mediach właśnie pojawiła się informacja o śmierci artystki w wieku 94 lat!

Nie żyje Barbara Horowianka. Miała 94-lat

Barbara Horowianka to aktorka teatralna i filmowa, która zagrała w wielu hitowych produkcjach takich jak "M jak miłość", Samotność we dwoje" czy "Stawka większa niż życie". W latach 50. aktorka grała w spektaklu "Romeo i Julia" w krakowskim Teatrze Rapsodycznym razem ze swoim mężem Mieczysławem Voitem. Od tego czasu małżonkowie zagrali razem w takich produkcjach jak "Krzyżacy" czy " Samotność we dwoje". Niestety mąż aktorki zmarł w 1991 roku, a ona nie zdecydowała się stanąć ponownie na ślubnym kobiercu.

Po śmierci męża aktorka postanowiła odsunąć się w nieco w cień i przyjmowała niewielkie role, ale fani wciąż o niej pamiętali. W 2013 roku Barbara Horowianka została odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To jednak nie wszystko! Artystka otrzymała również Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

W mediach społecznościowych obiegła informacja o jej śmierci, która mocno zasmuciła jej fanów. Niestety przyczyna śmierci aktorki jest nieznana.

Oj wspaniała była! Uwielbiałam ją, klasa i wielki talent. R.I.P.

Wspaniała aktorka, uwielbiam i tak bardzo przykro

Pozostawiła swój talent i serdeczność — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

