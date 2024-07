Domowe lody truskawkowe można przygotować w wersji dietetycznej – cukier zastępując ksylitolem, mleko i jogurt – wodą kokosową, a jajka pomijając.

Reklama

Truskawki są najpyszniejsze w sezonie. Jednak gdy za oknem jest szaro i jesiennie możesz wpuścić do domu odrobinę lata, przyrządzając lodowe smakołyki z mrożonych owoców.

Sposoby podawania lodów

Żeby przygotować lody na patyku przydadzą ci się drewniane patyczki lub specjalne plastikowe uchwyty wielokrotnego użytku z dołączonymi pojemnikami. Pojemniki po małych serkach lub deserach dla dzieci też doskonale sprawdzą się w tej roli. Inną opcją serwowania truskawkowego specjału jest zakup gotowych wafelków, muszelek lub rożków. Lody możesz przyrządzić w plastikowym pojemniku po lodach ze sklepu lub w zwykłej misce. Najlepiej by pojemnik, który będziesz wstawiać do zamrażalnika miał przykrywkę. Ewentualnie warto zabezpieczyć wierzch folią spożywczą. Dzięki temu nie zaabsorbują zapachów innych produktów. By łatwiej wyjąć lody z foremek wystarczy, że włożysz je na moment do ciepłej wody.

Jak przygotować truskawki do lodów

Istnieją dwa sposoby obróbki owoców, które będą grały główną rolę w lodowym deserze. Pierwszy polega na przetarciu ich przez sitko, rozgnieceniu widelcem lub zblendowaniu na gładka masę i dodaniu do reszty składników. Drugi wymaga usmażenia ich z cukrem na odrobinie masła i ostudzeniu.

Zobacz także

Przepis na pyszne domowe lody truskawkowe z jogurtem – wersja podstawowa

Czas przygotowania: 20-30 minut + chłodzenie 2-3 godziny

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

500 g truskawek: świeżych lub mrożonych,

200 g jogurtu greckiego,

200 ml mleka – najlepiej 3,2%,

2 żółtka,

szczypta sproszkowanej wanilii lub 2-3 krople esencji waniliowej,

100 g cukru pudru.

Sposób przygotowania:

1. Truskawki opłucz i odetnij szypułki, zblenduj na gładką masę. Możesz odlać pół szklanki musu, który będzie doskonały jako polewa do lodów. Jeżeli używasz mrożonych owoców, zblenduj je bez wcześniejszego rozmrażania. Jeżeli parametry twojego blendera na to nie pozwalają – ogrzej je przelewając ciepłą wodą.

2. Wstaw mus truskawkowy do lodówki na co najmniej 40 minut, by mocno się schłodził.

3. Żółtka z cukrem ubij na parze.

4. Jogurt ubij trzepaczką lub mikserem, dodaj mleko, żółtka z cukrem, wanilię i truskawki. Wymieszaj wszystko na gładką masę.

5. Przełóż lody do foremek z patyczkami lub pojemnika. Wstaw do zamrażalnika.

6. Jeżeli masa jest w pojemniku, w trakcie mrożenia zamieszaj ją 2-3 razy.

Przygotowana w ten sposób masa nadaje się również do zrobienia lodów w specjalnej maszynce.

Lody podawaj w wafelkach, pucharkach lub na patyku. Doskonale smakują z polewą truskawkową.

Domowe lody bez jajek i śmietany – wersja light – przepis na sorbet truskawkowy

Czas przygotowania: 10 minut + chłodzenie 2-3 godziny

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

500 g truskawek: świeżych lub mrożonych,

2 łyżeczki ksylitolu lub stewii – opcjonalnie, w przypadku bardzo słodkich owoców dosładzanie nie jest konieczne,

szczypta sproszkowanej wanilii lub 2-3 krople esencji waniliowej,

pół szklanki wody kokosowej lub mleka kokosowego z puszki.

Sposób przygotowania:

1. Truskawki dokładnie opłucz, usuń szypułki, zblenduj z wodą lub mlekiem kokosowym i resztą składników i wstaw do zamrażalnika. Dzięki dodatkowi mleka kokosowego będą bardziej aksamitne.

Sposób zamrażania i podania może być dowolny. Truskawkowe sorbety wyśmienicie smakują jako orzeźwiająca przekąska w czasie upałów lub jako dodatek do tortów i biszkoptów. Mogą też być doskonałą bazą do różnego rodzaju koktajli.

Smacznego!