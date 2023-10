Zmiana dodatków z dziennych na wieczorowe? Nie ma takiej potrzeby – sprawdzony zestaw może nam towarzyszyć w biurze, na zakupach, randce, spotkaniu z przyjaciółmi, a nawet pokazie mody. Casualową i elegancką stylizację uzupełnią modne kolczyki koła, naszyjnik z subtelną zawieszką i… smartwatch. Szczególnie że na rynku pojawił się model wyglądający jak tradycyjny, luksusowy zegarek.

Tak właśnie prezentują się nowości od HUAWEI. Marka niedawno przedstawiła światu kolejną odsłonę HUAWEI WATCH GT. Seria oznaczona numerem 4 to aż siedem zegarków, w tym trzy modele stworzone z myślą o kobietach – eleganckie, subtelne, ale też niezwykle praktyczne i innowacyjne.

Kolory i motywy, które podbiją świat mody

HUAWEI WATCH GT 4 w wersji 41 mm to dowód na to, że moda i technologia to dwie dziedziny, które łączy coraz więcej. Wnętrze smartwatcha to funkcje pomagające żyć zdrowiej i bardziej uważnie. Wygląd zegarka jest odpowiedzią nie tylko na oczekiwania kobiet, ale także na najmocniejsze trendy sezonu.

Wersja Elite to złota koperta i srebrna bransoleta z subtelnymi złotymi akcentami. Łączenie tych dwóch kolorów metali szlachetnych, kiedyś nie do pomyślenia, dzisiaj na szczęście nie wywołuje już żadnych kontrowersji. Raczej jest jednym z wielu przykładów poszerzania horyzontów estetycznych w modzie. Takie zestawienia uwielbiają również gwiazdy – biżuterię w różnych kolorach wybierają m.in. Dua Lipa, Miley Cyrus czy Rihanna.

mat. własne

Kolorem przewodnim modelu Elegant jest zdecydowanie złoto. Jednak smartwatch przyciąga wzrok przede wszystkim bransoletą typu milanese. Ten drobny, bardzo subtelny splot (nazywany też splotem mediolańskim) pokochają minimalistki. Bransoleta tego typu idealnie dopasowuje się do nadgarstka, a dzięki zapięciu dociskowemu łatwo ją można regulować.

Ostatnia odsłona HUAWEI WATCH GT 4 41 mm to Classic – model również ze złotą kopertą, ale tym razem zamiast bransolety mamy prosty skórzany pasek w kolorze białym. Ten smartwatch to elegancja z nutą retro. Przypomina ponadczasowe, tradycyjne zegarki klasy premium i zdecydowanie jest dodatkiem na lata.

HUAWEI WATCH GT 4 – innowacyjne wnętrze zamknięte w stylowym opakowaniu

Nowość od HUAWEI sprawdziliśmy w wielu sytuacjach – towarzyszył nam przez ostatnie tygodnie w domu, w pracy, a nawet na wieczornych wydarzeniach. Świetnie uzupełniał każdą stylizację, ale przede wszystkim był idealnym asystentem codzienności i to przez całą dobę. Jakie funkcje i cechy charakterystyczne HUAWEI WATCH GT 4 zwróciły naszą szczególną uwagę?

Zarządzanie cyklem menstruacyjnym – smartwatch śledzi fazy cyklu i szacuje datę owulacji nie tylko na podstawie wprowadzanych informacji, ale także poprzez inteligentną analizę wskaźników fizjologicznych, takich jak tętno podczas snu, temperatura ciała, częstotliwość oddechów.

TruSleep™ 3.0 - urządzenie rejestruje czas trwania snu i analizuje jego strukturę (lekki, głęboki, REM i czuwanie). Ponadto obserwuje oddychanie podczas snu.

TruSeen™ - ta funkcja została w HUAWAI WATCH GT 4 uaktualniona do wersji 5.5+. Co to oznacza? Jeszcze bardziej czułe obserwowanie pracy serca, poprzez ciągły pomiar i analizę tętna czy saturacji (SpO2), ale też badanie poziomu stresu.

W formie – totalna nowość, która może być niezwykle przydatna podczas redukcji masy ciała (ale nie tylko!), bo pomaga kontrolować deficyt kaloryczny. My wprowadzamy swoje posiłki, a zegarek, po uwzględnieniu aktywności i treningów, wskazuje zdrowy bilans energetyczny.

Ponad 100 trybów sportowych – każdy znajdzie coś dla siebie. Nie brakuje jogi, pilatesu, aerobiku, treningu siłowego, pływania, skakanki, wędrówek, snowboardu, boksu, piłki nożnej, tańca, a nawet sportów elektronicznych.

Wyzwania sportowe, plany treningowe i… odznaki - HUAWAI WATCH GT 4 zadba o profesjonalne wskazówki, podpowie, jak ćwiczyć, aby osiągnąć swój cel, ale także zmobilizuje, kiedy będziemy tego potrzebować. Da znać, jak zbyt długo zasiedzimy się na kanapie i przyzna wirtualny medal za pobicie kolejnego rekordu.

Wytrzymała bateria – nowy smartwatch HUAWEI nie zaskoczy rozładowaną baterią – wersja 41 mm na jednym ładowaniu działa do 7 dni (intensywnego używania), a 46 mm to aż 14 dni nieprzerwanej pracy zegarka. Samo ładowanie trwa 100 minut i jest bezprzewodowe.

Szeroki wybór tarcz – motywów jest tysiące, a każdy z nich można dodatkowo dopasować do swoich potrzeb i stylu.

mat. własne

Ponadto z HUAWAI WATCH GT 4 będziemy na bieżąco z naszymi komunikatorami, za jego pomocą odbierzemy połączenie, sprawdzimy pogodę, kalendarz, uruchomimy migawkę aparatu czy nastawimy budzik. W stresowej sytuacji ten smartwatch przeprowadzi nas za to przez krótką sesje oddechową.

Użyteczne funkcje i ponadczasowy, elegancki design – trudno o lepsze określenia dla nowości HUAWEI. To smartwatch, który już sporo namieszał na rynku i wydaje się, że nieco zmienił podejście do klasycznego inteligentnego zegarka – udowodnił, że w technologii, podobnie jak modzie, nie chodzimy już na kompromisy.