Truskawki z czekoladą to smaczny i szybki deser. Przygotowanie go jest bardzo proste: wystarczy rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej i namoczyć w niej umyte truskawki.

Słodkie truskawki wyśmienicie komponują się z gorzką czekoladą, która nadaje im szlachetnego smaku. Jedna porcja truskawek w czekoladzie ma około 150-160 kalorii.

Jak zrobić truskawki w czekoladzie?

Wskazówki:

Jeśli chcemy, aby truskawki były oblane czekoladą w całości, możemy to zrobić używając wykałaczki i jabłka . Kiedy już zanurzymy owoce w roztopionej czekoladzie, nadziejmy każdą truskawkę na wykałaczkę i włóżmy wykałaczkę w jabłko. Czekolada spłynie wtedy po całym owocu.

. Kiedy już zanurzymy owoce w roztopionej czekoladzie, nadziejmy każdą truskawkę na wykałaczkę i włóżmy wykałaczkę w jabłko. Czekolada spłynie wtedy po całym owocu. Aby truskawki w czekoladzie miały jeszcze ciekawszy smak i ładniejszy wygląd, można zamoczyć je w dwóch rodzajach czekolady. Pierwszą warstwę może stanowić np. biała czekolada. Po namoczeniu w niej truskawek można je włożyć do lodówki, aby czekolada stwardniała. Potem moczymy owoce w ciemnej czekoladzie lub czekoladzie z przyprawami. Kładziemy je na papierze do pieczenia i znów wkładamy do lodówki.

Wprawdzie schłodzenie w lodówce powoduje zmatowienie czekolady, jednak daje ciekawszą konsystencję polewy. Czekolada kruszy się i pęka, rozpływając się w ustach.

Składniki na truskawki w czekoladzie:

0,5 kilograma truskawek,

1 łyżka masła lub oleju,

100 gram czekolady: gorzkiej, deserowej. Można też użyć nieco białej czekolady, aby urozmaicić smak i wygląd deseru. Dla tych, którzy nie przepadają za gorzką czekoladą odpowiednia będzie wersja truskawek w czekoladzie mlecznej.

Sposób przygotowania:

Truskawki myjemy i bardzo dokładnie suszymy. Nie pozbywamy się szypułek, ponieważ za nie będziemy trzymać owoce, mocząc je w czekoladzie.

Przygotowujemy garnek z wodą. Na garnku zawieszamy miseczkę. Wodę doprowadzamy do wrzenia.

Łamiemy czekoladę na kawałki i wkładamy do miseczki.

Do czekolady dodajemy olej lub masło .

. Całość mieszamy co jakiś czas, aż czekolada się rozpuści.

Maczamy truskawki w płynnej czekoladzie. Tak przygotowane owoce możemy ułożyć w papilotkach lub na tacy, przykrytej papierem do pieczenia. Zostawiamy truskawki, aby czekolada na nich stężała. Można je też włożyć do lodówki, co przyspieszy proces zastygania. Wtedy jednak czekolada zmatowieje.

Truskawki w czekoladzie z pieprzem

Składniki na truskawki w czekoladzie z pieprzem:

około 0,5 kilograma truskawek,

tabliczka mlecznej czekolady,

tabliczka białej czekolady,

2 łyżki masła,

mielony czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Czekoladę z dodatkiem masła rozpuszczamy - najlepiej w kąpieli wodnej, ale można to zrobić również w mikrofalówce. Truskawki moczymy w czekoladzie do połowy, jedną w białej, drugą w mlecznej i układamy na papierze do pieczenia. Te, które są oblane białą czekoladą, posypujemy pieprzem.

Jakie przyprawy można dodać do truskawek w czekoladzie?

Smak truskawek w czekoladzie można łatwo zmienić dzięki przyprawom lub ziołom. Do czekolady można dodać pieprz: czarny lub zielony, ale też wędzoną bądź ostrą paprykę. Ciekawe połączenie będą stanowiły czekolada i skórka z limonki, cytryny, mandarynki lub pomarańczy. Do czekoladowej polewy można dodać też zioła lub korzenie: szałwię, miętę lub kolendrę, cynamon, mielony imbir lub kardamon.